Ausblick: Das Währungspaar befinde sich in einer Abwärtsbewegung und verlaufe unter allen wichtigen EMAs, was auf die Fortsetzung der Kursschwäche hindeute.



Die Short-Szenarien: Das Währungspaar EUR/USD könne nicht nachhaltig über den 10er EMA ansteigen und rutsche weiter nach unten ab. Komme es dann auch zu einem Kursrutsch unter die Unterstützung bei USD 1,175, würde sich die Lage weiter eintrüben. In der Folge wäre dann mit einem Rücklauf zum Verlaufstief bei USD 1,166 zu rechnen. In diesem Bereich verlaufe auch der 200er EMA im Wochenchart.



Die Long-Szenarien: Das Währungspaar EUR/USD könne sich über der Unterstützung im Bereich von USD 1,175 halten. Gelinge den Bullen dann auch ein Anstieg über den 50er EMA im Tageschart, wäre ein weiterer Hochlauf zum 200er EMA zu erwarten. Über dem 200er EMA im Tageschart würde sich die Lage für EUR/USD langfristig aufhellen und ein Anstieg bis in den Bereich von USD 1,197 bis USD 1,200 wahrscheinlich werden. (17.09.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Das Währungspaar EUR/USD befindet sich seit dem Verlaufshoch bei USD 1,226 von Mitte Mai in einem Abwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei sei der 10er, 50er und 200er EMA nach unten durchbrochen und damit Schwäche signalisiert worden. Seit dem Verlaufstief im August bei USD 1,166 habe EUR/USD eine Erholung starten und erneut hochziehen können. Dabei sei auch der 10er EMA nach oben durchbrochen worden. In der Folge sei EUR/USD auch ein Durchbruch über den 50er EMA gelungen. Allerdings sei die Aufwärtsbewegung im Bereich des 200er EMA bei USD 1,190 ausgelaufen. Die bearishe Tageskerze mit dem langen oberen Schatten und dem kleinen Kerzenkörper am 200er EMA vom 03. September habe bereits neue Schwäche angedeutet. Es sei dann wieder abwärts gegangen, wobei auch der 10er und 50er EMA von den Bären nach unten durchbrochen worden sei.