Ausblick für heute:



Der EUR notiere heute Morgen im Bereich der 1,2470/1,2450 und damit über dem Niveau der Frühbörse von gestern Morgen.



Denkbar sei heute auf der Oberseite, dass der EUR versuchen könnte, sich zunächst über der 1,2480 zu etablieren. Gelinge dies, so könnte er dann versuchen, zunächst die 1,2490/92 und dann die 1,2505/07 zu erreichen. Komme es hier zu keinen Rücksetzer und könne er sich über die 1,2505/07 schieben, so wären die nächsten Anlaufmarken bei 1,2512/15, bei 1,2522/24 und dann bei 1,2531/33 bzw. bei 1,2536/38 zu suchen. Sollte der EUR bis an die 1,2536/38 laufen, so könnten sich hier Rücksetzer einstellen, bzw. die Aufwärtsbewegung könnte hier auch beendet sein. Schaffe es aber über dieses Level, z.B. im Zuge von dynamischen Impulsen, so wäre auch ein Erreichen der 1,2546/48, der 1,2556/58 bzw. der 1,2562/64 denkbar.



Könne sich der EUR nicht über der 1,2480 festsetzen, so könnten sich Rücksetzer einstellen, die zunächst bis an die 1,2466/64 und dann weiter bis an die 1,2455/53 gehen könnten. Bereits hier könnte sich Erholungen einstellen. Rutsche der EUR aber unter die 1,2455/53, so wären die 1,2444/42, die 1,2428/26, die 1,2418/16 und die 1,2408/06 die nächsten Anlaufmarken. Unter der 1,2408/06 kämen dann die 1,2388/86, die 1,2377/75 und die 1,2363/61 an weitere Anlaufbereiche in Betracht.



Widerstände und Unterstützungen:



Das Währungspaar EUR/USD habe seine Widerstände heute bei 1,2452/64/80 als auch bei 1,2506/66. Weitere Widerstände befänden sich bei 1,2651 als auch bei 1,2741.



Unterstützungen würden aktuell heute bei 1,2324 als auch bei 1,2240 verlaufen. Weitere Unterstützungen würden sich bei 1,2198/37 als auch bei 1,2043/18 finden.



Die Experten von "day-trading-live.de" rechnen heute mit einem seitwärts/aufwärts gerichteten Markt. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 1,2522 (1,2558) bis 1,2464 (1,2442) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (15.02.2018/ac/a/m)





Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) notierte gestern Morgen bei 1,2370/1,2390, so die Experten von "day-trading-live.de".Der EUR habe im Laufe des Vormittags zunächst etwas zurückgesetzt, aber übergeordnet die 1,2340 Punkte halten können. Am Nachmittag sei es dann zu einem scharfen Rücksetzer an die 1,2275 Punkte gekommen, der aber zeitnah zurückgekauft worden sei. Der EUR habe schnell an die Abrissstelle zurückgesetzt und dann im Laufe des Nachmittags weiter steigen können. Er habe bis zum Abend den Bereich bei 1,2450/65 erreicht, wo er sich habe festsetzen können.Die Experten von "day-trading-live.de" hatten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der EUR mit dem Überschreiten der 1,2453/55 weiter bis an die 1,2464/66 steigen könnte. Diese Bewegung habe sich am Abend eingestellt, das Anlaufziel sei perfekt getroffen worden, das Setup habe damit gut gepasst. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 1,2290/88 ganz knapp unter die nächste Anlaufmarke der Experten bei 1,2278/76 gegangen.Tageshoch: 1,2464 (Vortag: 1,2370) Tagestief: 1,2275 (Vortag: 1,2309) Range: Pips 189 (Vortag 61 Pips)Das Chartbild beim EUR habe sich in den letzten Handelstagen aufgehellt. Der EUR habe sich gestern deutlich nach oben schieben und dass bullische Szenario realisieren können, das die Experten vor einigen Handelstagen bereits formuliert hätten. Der EUR könnte jetzt das Jahreshoch in Angriff nehmen und eventuell sogar bis in den Bereich der 1,2560/80 laufen.