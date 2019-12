Zürich (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Das Währungspaar EUR/USD befindet sich seit Anfang Oktober in einem neuen Aufwärtstrendkanal, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.



Am 21. Oktober sei mit 1,117 USD die obere Begrenzung dieses Trendkanals markiert worden. Bis zum 29. November sei dann der Rücklauf bis zum unteren Bereich des steigenden Trendkanals bei 1,098 USD gefolgt. Am 2. Dezember habe EUR/USD den 50erEMA überwinden und damit ein kurzfristiges Stärkesignal generieren können. Bis zum 12. Dezember sei dann auch ein Hochlauf bis 1,119 USD gefolgt. Ein Durchbruch über den 200erEMA sei den Bullen jedoch nicht gelungen. Erst bei Notierungen über dem 200er-EMA würde sich die Lage für EUR/USD auch langfristig aufhellen. Es sei in der Folge zu einem erneuten Rücklauf bis zum 50er-EMA bei 1,106 USD am 20. Dezember gekommen. Hier habe das Währungspaar dann wieder nach oben abdrehen und einen erneuten Hochlauf starten können.



Ausblick: Über dem 50er-EMA zeige EUR/USD kurzfristig Stärke. Die Long-Szenarien: EUR/USD könne sich über dem 50er-EMA halten und weiter ansteigen. Der nächste Widerstandsbereich würde sich dann bei 1,1160 USD befinden. In diesem Bereich verlaufe bei 1,1158 USD aktuell auch der 200er-EMA. Erst über dem 200er-EMA würde sich die Lage für das Währungspaar auch langfristig aufhellen und ein weiterer Anstieg bis zum oberen Bereich des steigenden Trendkanals bei aktuell 1,113 USD wahrscheinlich werden. Sollte ein nachhaltiger Durchbruch über den 200er-EMA gelingen, dürften Korrekturen in der Folge bereits über dem 200er-EMA auslaufen und ein langfristiger Anstieg des Währungspaars möglich werden. Die Short-Szenarien: EUR/USD scheitere erneut am 200er-EMA und durchbreche in der Folge auch die Unterstützung des 50er-EMA. Werde dann auch der steigende Trendkanal nach unten durchbrochen, würde sich die Lage für das Währungspaar wieder deutlich eintrüben und ein Rücklauf bis zur Unterstützung bei 1,098 USD wahrscheinlich werden. (27.12.2019/ac/a/m)



