Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Während der letzten drei Jahre pendelte der Euro im Vergleich zum Polnischen Zloty (PLN) zwischen gut 4,50 PLN und rund 4,10 PLN seitwärts, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Aktuell nehme die europäische Einheitswährung möglicherweise wieder Kurs auf die obere Begrenzung dieser Schiebezone. Doch der Reihe nach: Charttechnisch habe sich die Ausgangslage mit der Rückeroberung der gleitenden Durchschnitte der letzten 200 Tage bzw. 200 Wochen (akt. bei 4,22/4,26 PLN) bereits seit längerem aufgehellt. In der abgelaufenen Woche sei nun möglicherweise der entscheidende Befreiungsschlag gefolgt. Als solchen würden die Analysten den Spurt über das Hoch vom September 2017 bei 4,33 PLN ansehen, denn dadurch sei eine Bodenbildung abgeschlossen worden. Rein rechnerisch ergebe sich aus der Höhe des beschriebenen Kursmusters ein hinreichendes Anschlusspotenzial, um perspektivisch die Hochs von 2016 bei 4,51/4,54 PLN anzusteuern.



Rückenwind komme dabei von Seiten verschiedener quantitativer Indikatoren. Hervorheben möchten die Analysten den trendfolgenden MACD, der in allen von ihnen betrachteten Zeitebenen (Tag, Woche, Monat) aktuell "long" positioniert sei. Um die aktuelle charttechnische Steilvorlage nicht zu gefährden, gelte es in Zukunft nicht mehr nachhaltig unter die Marke von 4,30 PLN zurückzufallen. (02.07.2018/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.