Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem ein neues Tief in der Nähe von EUR/PLN (ISIN: EU0006169930, WKN: 616993) 4,13 erreicht wurde, schwächte sich der Polnische Zloty (PLN) im Zuge eines starken Anstiegs der globalen Risikoaversion etwas ab, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Obwohl sich die in den vergangenen Wochen vorgelegten soliden Konjunkturdaten zum Vorteil des PLN/Ausblicks auswirken würden, scheine die anhaltend neutrale Haltung des geldpolitischen Rates keine weitere Aufwertung zu ermöglichen und dürfte nach der Zentralbankkonferenz vom Mittwoch kurzfristig auch die Schwäche des PLN erhöhen. Der Zentralbankgouverneur weise erneut darauf hin, dass Zinsanhebungen im Jahr 2018 nicht notwendig seien. Im Einklang mit diesen Kommentaren und den "taubenhaften" Ansichten anderer Mitglieder des geldpolitischen Rates hätten sich die Analysten der Raiffeisen Bank International AG für eine zeitliche Verzögerung ihrer Prognose für die erste Zinsanhebung in Polen von zuvor Q3 2018 auf Q1 2019 entschieden. Zusätzlich unterstütze eine solche Prognose ihre Sichtweise eines etwas höheren EUR/PLN-Wechselkurs im 2. Halbjahr - näher bei 4,20. Unterdessen sollte der Widerstandsbereich von 4,18 bis 4,19 in den kommenden Tagen den Anstieg des Wechselkurses begrenzen. (06.02.2018/ac/a/m)





