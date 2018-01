Wien (www.aktiencheck.de) - Dem EUR/PLN (ISIN: EU0006169930, WKN: 616993)-Wechselkurs gelang es nicht, das Tief von 4,14 von Anfang Januar zu durchbrechen, sondern er bewegte sich während der vergangenen beiden Wochen oberhalb dieses Niveaus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Anstiege des Wechselkurses seien durch die Bandbreite von 4,18 bis 4,20 begrenzt gewesen, die in den kommenden Tagen weiterhin stabilen Widerstand leisten sollte. Ein Ausbruch oberhalb dieser Niveaus könnte im Falle einer signifikanten Korrektur in den Emerging Markets erfolgen.



Unterdessen würden die Lokaldaten neutral für den PLN (Polnischer Zloty) bleiben, da der geldpolitische Ausschuss seine Politik unverändert belasse. Allerdings dürften einige Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses ihre Ansichten aufgrund einer Beschleunigung des VPI nach dem 1. Quartal angesichts anhaltend starkem Lohnwachstum und hoher BIP-Dynamik überdenken. Dies könnte zu vermehrten Spekulationen über Zinsanhebungen in Polen führen und beim EUR/PLN-Wechselkurs zu einer Bewegung in Richtung 4,10. (23.01.2018/ac/a/m)





