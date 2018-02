Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Euro konnte im Januar gegenüber dem Japanischen Yen (ISIN: EU0009652627, WKN: 965262) nicht an Wert zulegen, so die Analysten der DekaBank.Das Abprallen am Widerstand von 137,50 und das Rücksetzen unterhalb des Niveaus von 134,00 spreche für einen Seitwärtshandel auf aktuellem Niveau in der Handelsspanne 134,50 bis 132,00. Ein Wochenschlusskurs oberhalb dieser Marke spreche für einen neuen Anlauf auf die Marke von 137,00 bis 137,50.Der Yen habe gegenüber dem Euro im Jahresverlauf 2017 an Wert verloren. Der Ausblick für die japanische Währung bleibe trübe. Eine nachhaltige Aufhellung der Wachstumsperspektiven sei nach wie vor nicht in Sicht. Denn Premierminister Abe zögere weiter, mit echten Strukturreformen den zentralen Bereich seiner "Abenomics" in Angriff zu nehmen. Die Notenbank sei mit ihrer expansiven Geldpolitik mittlerweile ein wesentlicher Anker der Volkswirtschaft. Je länger die Strukturreformen und die Schuldenkonsolidierung hinausgeschoben würden, desto größer werde die Abhängigkeit von der lockeren Geldpolitik und desto schwerer werde der Ausstieg aus diesem monetären Umfeld. Für eine nachhaltige Gesundung der Volkswirtschaft sei - neben Strukturreformen - eine Normalisierung der Geldpolitik unerlässlich. (Ausgabe 02/2018) (14.02.2018/ac/a/m)