Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Seit Anfang März handelt der Yen in einer Handelsspanne zwischen 128,95 und 132,43, so die Analysten der Helaba im Kommentar zum EUR/JPY Die charttechnische Beurteilung auf Tagesbasis falle uneinheitlich aus. Auf der positiven Seite sei zu erwähnen, dass der Euro letzte Woche die 21-Tagelinie habe zurückerobern können. Zudem stehe der MACD auf Kauf. Der niedrige ADX-Wert weise hingegen auf die trendlose Marktverfassung hin. Als kritisch würden die Analysten die Entwicklung der 55-Tagelinie beurteilen. Diese sei fallend und stehe kurz davor, die 200-Tagelinie zu kreuzen.Im Falle nachgebender Notierungen könnte die erste Haltemarke bei 131,09 getestet werden. Darunter biete die 21-Tagelinie bei 130,89 weiteren Halt. Widerstände würden die Analysten bei 131,82 und an der 200-Tagelinie bei 132,16 lokalisieren. Auch auf fundamentaler Seite könnte der Euro in den nächsten Tagen unter Abwärtsdruck geraten, sollte sich der Handelskonflikt zwischen den USA und China wieder zuspitzen und die Anleger den "sicheren Hafen" suchen. (10.04.2018/ac/a/m)