Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Japanische Yen konnte sich in den letzten Tagen positiv entwickeln, was verblüffend erscheint, wenn man bedenkt, dass die japanischen Börsen erst am Freitag ins Jahr gestartet waren, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Mit einem Plus von knapp 2 Prozent gegenüber dem Euro liege der Japanische Yen nicht weit hinter dem Brasilianischen Real, habe im Gegensatz zu diesem allerdings hauptsächlich von den gestiegenen Schwankungen an den US-Kapitalmärkten zwischen den Jahren und im neuen Jahr profitieren können. Die als sicherer Hafen geltende Währung habe gegen den US-Dollar seit Mitte Dezember um 4,5 Prozent aufgewertet, was in der Nacht vom 2. zum 3. Januar einen "flash crash" ausgelöst habe. Innerhalb weniger Minuten habe der Yen gegenüber dem Australischen Dollar um fast 10 Prozent aufgewertet.Auch die Wechselkurse zur Türkischen Lira und dem Südafrikanischen Rand hätten dramatische Bewegungen gezeigt. Schuld sei einerseits die Positionierung von japanischen Privatanlegern gewesen, die den Yen gegenüber diesen Währungen verkauft hätten und diese hätten aufgeben müssen. Andererseits habe auch die niedrige Liquidität in der sogenannten Hexenstunde ("witch hour") zwischen 23 und 0 Uhr deutscher Zeit dazu beigetragen, in der die professionellen US-Händler schon im Feierabend seien und die asiatischen noch nicht wieder angefangen hätten. Wie dem auch sei, Schwankungen an den Kapitalmärkten dürften 2019 tendenziell eher zu- als abnehmen. Ein Umstand, der den Yen stützen dürfte. (07.01.2019/ac/a/m)