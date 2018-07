Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Hauptereignis des gestrigen Handelstages dürfte die Unterzeichnung des für die EU bisher größten Freihandelsabkommens Jefta mit Japan - beide Parlamente müssen noch zustimmen - gewesen sein, wobei unter anderem ein Großteil der von europäischen Exporteuren jährlich gezahlten Zöllen in Höhe von ca. 1 Mrd. EUR gestrichen werden dürfte, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Deswegen habe die Gemeinschaftswährung im Rahmen ihres kurzfristigen Aufwärtstrends zwischen 129,80 und 133,40 EUR/JPY (ISIN: EU0009652627, WKN: 965262) anfangs etwas Auftrieb bekommen. Sie habe aber die Gewinne am Ende wieder komplett abgeben müssen. (18.07.2018/ac/a/m)