Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wieder einmal machten gestern Medienberichte die Runde, wonach die Bank of Japan zwar keine sofortige Notwendigkeit zur Normalisierung ihrer Geldpolitik sehe, aber ihre Sicht, wie diese zu gestalten sein soll, geändert ("normalisiert") habe, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Diese Botschaft ergebe sich aus dem Statement der vergangenen BoJ-Sitzung, wonach eine Mehrheit im Geldpolitischen Ausschuss zunehmend ihre Aufmerksamkeit auf die Kosten lenke, die eine anhaltende lockere Geldpolitik mit sich bringen könnte. Letztlich mit der Absicht, bereits vor Erreichen des 2-prozentigen Inflationsziels den Boden für eine Zinserhöhung zu bereiten. Dem Yen habe diese Meldung gestern allerdings nicht geholfen, da die zurückgekehrte Risikofreude für eine Erholung des Euro innerhalb des kurzfristigen Abwärtstrends zwischen 127,15 und 123,85 EUR/JPY gesorgt habe. (17.08.2018/ac/a/m)