Wien (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen beiden Wochen blieb der Devisenmarkt ruhig; es waren kaum Bewegungen feststellbar, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Der EUR/HRK (Kroatische Kuna)-Wechselkurs habe weiterhin um das Niveau von 7,45 Kuna pro Euro gependelt und sich per Saldo praktisch nicht bewegt. Zum Ende dieses Quartals würden die Analysten mit einer Handelsspanne zwischen 7,40 und 7,47 Kuna pro Euro rechnen, wobei sich der Wechselkurs am Quartalsende der unteren Grenze der Spanne annähern könnte. Der Grund dafür sei der bereits übliche Beginn der Tourismussaison mit dem kontinuierlichen Wachstum der Exporte von Waren und Investitionen. In Q2 würden die Analysten eine gelegentlich erhöhte Devisennachfrage nicht ausschließen; insbesondere in Dividenzahlungsperioden eines Unternehmens an dessen gebietsfremde Eigentümer. Mit dem Herannahen der Tourismus-Hauptsaison sollte der Aufwertungsdruck auf HRK ebenfalls verstärkt werden. (Ausgabe 04/2018) (21.02.2018/ac/a/m)







Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.