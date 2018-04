Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Eigentlich hatte es sich schon in der Umfrage von Visa angedeutet, dass die Einzelhandelsumsätze in Großbritannien einen deutlichen Dämpfer würden hinnehmen müssen, so die Analysten der Deutschen Bank im Kommentar zum EUR/GBP (ISIN: EU0009653088, WKN: 965308).



Nun sei mit einem Minus von 1,2 Prozent im März gegenüber dem Vormonat doch noch ein deutlich schlechterer Wert als ohnehin erwartet (-0,6 Prozent) zutage getreten. Und auch bei der Kernrate habe es eine Enttäuschung hinzunehmen gegolten. Schuld solle vor allen Dingen das ungewöhnlich kalte und schneereiche Wetter gewesen sein - ein Umstand, den man bei den Vorhersagen offensichtlich unterschätzt habe. Indes: Auch wenn die schwachen Daten die Bank of England (BoE) nicht von einem Zinsschritt im Mai abbringen sollten, zeichne sich immer klarer ab, dass in diesem Jahr (auch dies würden die Analysten bereits seit langer Zeit erwarten) nicht mehr mit einem darüber hinaus gehenden Zinsschritt zu rechnen sei.



Außerdem habe BoE-Chef Mark Carney in einem Interview mit der BBC am gestrigen Abend deutlich gemacht, dass der Zeitpunkt der kommenden Zinserhöhung (im Mai) keineswegs sicher sei. Dieses doch als taubenhaft aufzufassende Statement habe Sterling einen weiteren Schlag versetzt, sodass sich der Euro nun wieder in stabilerem Terrain - de facto in seiner früheren breiten Konsolidierung zwischen 0,8620 und 0,8945 - bewege. (20.04.2018/ac/a/m)





