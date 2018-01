Hannover (www.aktiencheck.de) - Die EU-Kommission hat inzwischen angeboten, einem Übergangszeitraum nach dem formalen Brexit im März 2019 bis zum Jahresende 2020 zuzustimmen, so die Analysten der Nord LB im Kommentar zum EUR/GBP Dies habe die Wechselkursrisiken verringert. Das Pfund notiere zum Euro seitwärts nahe 0,89 GBP. Zum US-Dollar habe die Inselwährung auf ein Drei-Monats-Hoch klettern können, was indes eher als Dollar-Schwäche denn als Pfund-Stärke zu interpretieren sei. Auch nach den letzten Zahlen zum Markit PMI würden die Analysten für die Wachstumsaussichten skeptisch bleiben und das Pfund gegenüber dem Euro vorerst in der Nähe von 0,90 GBP sehen. (03.01.2018/ac/a/m)