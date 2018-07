Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Pfund Sterling hätte sich zuletzt durchaus mehr bewegen können, wenn man sich die derzeitigen Diskussionen um den Brexit und die für viele Beobachter noch nicht wirklich begreifbare Möglichkeit einer Scheidung zwischen Großbritannien und der EU ohne einen sogenannten "Deal" zu Gemüte führt, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Ein für viele Kommentatoren (noch) undenkbares Szenario, das besser nicht in der Öffentlichkeit breitgetreten werde, heiße es. Da stünden nun die 39 Milliarden Mrd. Pfund für die Scheidungs-Schlussrechnung im Raum, die Brexit-Minister Dominic Raab nur begleichen möchte, wenn es ein Handelsabkommen mit der EU gebe. Ein Abkommen, an das etwa Brexit-Hardliner Jacob ReesMogg offenbar nicht mehr so recht zu glauben scheine. Aber dieses beim Kabinettstreffen in Chequers entwickelte "White Paper" stoße auch bei EU-Unterhändler Michel Barnier in weiten Teilen auf Ablehnung. Mehr aber noch sollte eine Umfrage von Yougov mit der Sunday Times vom Sonntag zu denken geben, wonach sich 38 Prozent der Befragten für einen Brexit ohne "Deal" ausgesprochen hätten. Ein Anteil an der Bevölkerung, der etwa dem aus den Zeiten vor dem Brexit-Referendum 2016 entspreche, als man den Brexit noch für undenkbar gehalten habe.So gesehen verhalte sich der Wechselkurs zum Euro, der sich immer noch in seinem kurzfristigen Aufwärtstrend - nun zwischen 0,8855 und 0,8975 EUR/GBP - bewege, auffallend ruhig. (24.07.2018/ac/a/m)