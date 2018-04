Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Dass der britische BRC-Einzelhandels-Monitor gestern deutlich besser als erwartet ausgefallen war, aber im Devisenhandel zunächst wenig Beachtung fand, mag wohl der Veröffentlichungszeit (eine Stunde nach Mitternacht ME(S)Z) geschuldet gewesen sein, so die Analysten der Deutschen Bank im Kommentar zum Währungspaar EUR/GBP Dennoch habe sich das Pfund peu à peu gegenüber dem Vortag etwas befestigen können. Die Äußerung des Mitglieds des Geldpolitischen Rates der Bank of England, Ian McCafferty, der im Interview mit Reuters erklärt habe, die Bank solle nicht damit warten, die Leitzinsen graduell zu erhöhen, sei jedoch von den meisten Akteuren ignoriert worden. Nicht zuletzt, weil McCafferty als Zinsfalke gelte und zu den beiden Mitgliedern des Ausschusses gehört habe, die bei der März-Sitzung gegen die Mehrheit dafür votiert hätten, die Zinsen unverändert zu belassen. Am Ende des Tages habe sich ohnehin wieder die relativ stärkere Position des Euro durchgesetzt, womit das Pfund per Saldo ohne Impuls geblieben sei. Insgesamt bleibe der Euro im Rahmen seiner breiten Handelsspanne zwischen 0,8665 und 0,8965, innerhalb derer es frühestens nach Überschreiten von 0,8825 einen Perspektivwechsel zum Positiven geben dürfte. (11.04.2018/ac/a/m)