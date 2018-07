Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wohl kaum jemand hat erwartet, dass beim EU-Gipfel in Sachen Brexit mehr herauskommen würde als die Kommentare von EU-Chefunterhändler Michel Barnier, der erklärte, dass Fortschritte erzielt worden seien und die Hoffnungen nun auf Theresa Mays Gesetzesvorlage ("White Paper") ruhten, die noch im Juli erwartet wird, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Unterdessen habe es für Sterling positive Wirtschaftsdaten gegeben. Zum einen sei das britische Wachstum des ersten Quartals nun mit einem Plus von 0,2 Prozent (nach zuvor 0,1 Prozent) überraschend nach oben revidiert worden. Allerdings hätten sich manche Beobachter bei genauem Hinsehen auf die abschließenden Zahlen skeptisch gezeigt, ob es sich tatsächlich um eine strukturelle Verbesserung des Bruttoinlandsprodukts gehandelt habe. Immerhin: Auch der britische Dienstleistungssektor habe positiv überrascht und im April Fahrt aufgenommen, was mancherorts zu erhöhten Wachstumserwartungen für das zweite Quartal geführt habe. Per saldo bewege sich der Euro derzeit mit wenig Durchsetzungsvermögen in seinem schwachen, kurzfristigen Aufwärtstrend zwischen 0,8735 und 0,8935 EUR/GBP und drohe sogar, in seine frühere wochenlange Konsolidierungszone (0,8690 bis 0,8840) zurückzufallen. (02.07.2018/ac/a/m)