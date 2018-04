Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Enttäuschend sind für Großbritannien die Zahlen zum Output des Verarbeitenden Gewerbes ausgefallen, so die Analysten der Deutschen Bank im Kommentar zum EUR/GBP Denn statt eines kleinen Plus gegenüber dem Vormonat sei im Februar ein Minus herausgekommen. Und da auch die Bruttoinlandsprodukt-Schätzung des NIESR (National Institute of Economic and Social Research) für das erste Quartal 2018 nur noch auf ein Plus von 0,2 Prozent komme, sei Sterling temporär etwas unter Druck geraten. Größere Impulse seien gegenüber dem Euro, der sich immer noch in seiner Handelsspanne des Vormonats bewege, dennoch Mangelware geblieben. Für die Gemeinschaftswährung bleibe daher kurzfristig eine leicht abwärts geneigte Seitwärtsentwicklung zwischen 0,8625/30 und 0,8825 (Stabilitätspunkt) vorgezeichnet. (12.04.2018/ac/a/m)