Hannover (www.aktiencheck.de) - Die EU-Kommission wird den Entwurf eines Vertrags über den Austritt Großbritanniens diskutieren, der viele der dortigen Begehrlichkeiten nicht berücksichtigen dürfte, so die Analysten der Nord LB im Kommentar zum EUR/GBP Die britische Regierung habe sich stattdessen auf dem Landsitz von Frau May auf ein Konzept verständigt, das unter der Begrifflichkeit "Canada plus plus plus" nicht mehr darlege als das übliche "Rosinenpicken". Noch mehr Unruhe sei entstanden, weil Labour-Chef Corbyn sich zur Zollunion bekannt habe und dabei auf potenziell abtrünnige Tories schiele. Die sehr fragile Gemengelage laste weiter auf dem Pfund. (Ausgabe vom 28.02.2018) (01.03.2018/ac/a/m)