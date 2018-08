Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ratingagentur Fitch hat gestern zu verstehen gegeben, dass die Brexit-Unsicherheit gestiegen sei und man einen glatten Übergang - also eine Trennung von der EU im März 2019 mit einer Übergangsperiode bis zum Dezember 2020 - nun für weniger wahrscheinlich halte, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Dazu hätten nicht nur die Verstärkung der politischen Gegensätze innerhalb des Vereinigten Königreichs beigetragen, womit mehrere Austritts-Szenarien entstanden seien; darunter auch ein "No Deal"-Brexit. Übrigens: Alle Szenarien würden als gleich wahrscheinlich eingeschätzt. Unterdessen habe es auch noch die britischen Einzelhandelsumsätze für den Juli zu begutachten gegeben, die auch in der Kernrate positiv überrascht hätten. Kritiker hätten allerdings angemerkt, dass sich die guten Zahlen zum Einzelhandel der Fußballweltmeisterschaft und gutem Wetter verdankt hätten. Wobei sich die Deutsche Bank AG, wie schon verschiedene Male an dieser Stelle angemerkt, einfach nicht vorstellen kann, dass die Prognosen der Ökonomen diesen Umstand zuvor nicht berücksichtigt haben.Der Euro habe sich unterdessen im Zuge seiner allgemeinen Erholung gegenüber Sterling etwas befestigt - der Aufwärtstrend verlaufe ohnehin von 0,8905 bis 0,9060 EUR/GBP . (17.08.2018/ac/a/m)