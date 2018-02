Wien (www.aktiencheck.de) - Die Tschechische Krone beißt sich inzwischen seit mehr als einer Woche die Zähne an der Marke von EUR/CZK 25,30 aus und der Aufwertungstrend der Krone ist vorerst zum Stillstand gekommen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Der Wechselkurs werde damit im Augenblick nicht länger durch heimische Einflussfaktoren getrieben, sondern bewege sich im Einklang mit den Bewegungen an den globalen Märkten. Die größte Gefahr für die Krone sei gegenwärtig ein globaler Anstieg der Risikoaversion, der zur Auflösung von Positionen in der tschechischen Krone führen könnte. Trotz der Aufhebung der Wechselkursuntergrenze durch die Notenbank vor fast einem Jahr sei die Zahl ausländischer Investoren, die in der Krone veranlagt seien nach wie vor sehr hoch. Die Inflationsrate habe im Januar leicht unter den Erwartungen der Notenbank gelegen.



Der Wechselkurs der Krone entwickle sich dagegen im Rahmen der Analysten-Erwartungen und der Erwartungen der Währungshüter. Sie würden daher nicht damit rechnen, dass Vertreter der Notenbank in den nächsten Wochen verbal zugunsten einer stärkeren Krone und damit einer restriktiveren geldpolitischen Ausrichtung intervenieren würden. Die Krone dürfte daher nur begrenztes Aufwertungspotenzial auf EUR/CZK 25,20 haben. (Ausgabe 04/2018) (21.02.2018/ac/a/m)







