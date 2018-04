Linz (www.aktiencheck.de) - EUR/CHF hat gestern 1,2000 (durch die Schweizerische Nationalbank verteidigter Mindestkurs bis 15.01.2015) überstiegen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Am Morgen schwanke der Kurs um diese Marke. Laut Präsident der SNB Thomas Jordan habe es die Nationalbank nicht eilig mit einer Änderung der Negativzinsen (der Leitzinssatz betrage -0,75%). Jordan sei überzeugt, dass die von der SNB betriebene Geldpolitik immer noch notwendig sei. Da von der EZB eine geldpolitische Straffung erwartet werde, verliere der CHF an Attraktivität. (20.04.2018/ac/a/m)