Überdies dürfte der Schluss gezogen worden sein, dass die SNB unmittelbar auf eine etwaige EZB-Zinserhöhung folgen könnte. Darüber hinaus dürfte auch der zwischenzeitliche Anstieg des Risikobarometers VIX infolge der globalen Aktienmarktrückschläge den sicheren Hafen wieder attraktiver gemacht haben.



Mit den neuen EUR/USD-Prognosen im Hintergrund würden die Analysten nicht denken, dass der CHF-Abwertungstrend nunmehr gebrochen sei. EUR/CHF liege jetzt nahezu gleichauf mit unserem Prognosewert für März 2018. Insoweit würden sie für diesen Wert keinen Anpassungsbedarf sehen; die letzte Änderung der EUR/USD Prognose würden sie allerdings nicht unberücksichtigt lassen wollen. Sie würden daher die EUR/CHF-Prognosen für Juni bis Dezember um jeweils 2 bis 3 Rappen nach oben ziehen. In Zahlen gefasst bedeute dies eine Überschreitung der Marke von 1,20 gegen Jahreswechsel 2018/19. Portfolioumschichtungen infolge eines gestiegenen Zinsumfeldes im Ausland und ein Realzinsverlust aufgrund stärkerer Inflationsanstiege dürften diesen Trend noch unterstützen. Das Maximum bei EUR/CHF dürfte in der ersten Hälfte von 2019 bei 1,23 bis 1,25 erreicht werden.



Eine darauffolgende Frankenerstarkung und somit Abkopplung vom EUR/USD-Trend würden die Analysten von den geldpolitischen Schritten ableiten. Sofern das Tempo der Schweizerischen Konjunkturaufholung und der Inflationsbeschleunigung dem entspreche, was die Vorlaufindikatoren (PMI in der Nähe der Rekordstände) indizieren würden, dürfte der zeitliche Abstand zwischen erster EZB-Zinserhöhung und Beginn der SNB-Zinsnormalisierung gering ausfallen. Ein festes Konjunkturumfeld könnte die Schweizerischen Währungshüter zudem zu einem Abbau der als strittig geltenden aufgeblähten Notenbankbilanz veranlassen, was zusätzlich zu einem gewissen Frankenauftrieb führen würde. Der Franken dürfte in diesem Umfeld zum EUR wieder aufwerten, wobei die Analysten einen EUR/CHF-Kurs von 1,16 Ende 2019 und 1,14 Ende 2020 ansetzen würden.



Der Schweizer Franken sei längerfristig eine Aufwertungswährung. Diese Aussage könne von mehreren Fundamentalfaktoren abgeleitet werden. Erstens spreche die Inflationsdifferenz zwischen der Schweiz und der Eurozone dafür: Die Schweiz weise im Vergleich zur Eurozone generell niedrigere Teuerungsraten auf, was den fundamental gerechtfertigten EUR/CHF-Wechselkurs (gemäß Kaufkraftparität oder PPP) kontinuierlich nach unten wandern lasse (=CHF-Aufwertung). Zweitens weise die Schweiz hohe Leistungsbilanzüberschüsse auf, die in den letzten Jahren sogar im zweistelligen Bereich (in % des BIP) gelegen hätten. Länder mit derart hohen Leistungsbilanzüberschüssen seien einem permanenten Aufwertungsdruck ausgesetzt. Und letztlich weise die Schweiz Budgetüberschüsse und eine geringe Staatsverschuldung auf. Dies seien ebenfalls vertrauensstärkende Faktoren, welche die Rolle der Schweiz als sicherer Hafen noch unterstreichen würden. (21.02.2018/ac/a/m)





Im Wesentlichen seien es neben einer kurzzeitigen EUR/USD -Entspannung folgende Ereignisse gewesen, welche diese Gegenbewegung verursacht haben könnten: die Aussagen von Nationalbankgouverneur Jordan, die dahingehend interpretiert worden seien, dass die Notenbank eine entspannte Haltung in punkto Frankenbewegung einnehmen könnte. Bis jetzt sei die geldpolitische Strategie der SNB auf eine Vermeidung eines zu starken Franken ausgerichtet gewesen: Verbal indem die Eidgenössischen Währungshüter den Franken für überbewertet erklärt hätten, physisch über die Strategie der negativen Zinsen und über laufende Interventionen am FX-Markt.