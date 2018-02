Wien (www.aktiencheck.de) - Der Schweizer Franken legte in den letzten Wochen - trotz markanter EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275)-Aufwertung - eine Abwertungspause ein, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Im Wesentlichen seien es zwei Ereignisse gewesen, die dazu geführt hätten: die Aussagen von Nationalbankgouverneur Jordan, dessen Kommentare in Davos dahingehend interpretiert worden seien, dass die Notenbank eine entspannte Haltung in punkto Frankenbewegung einnehmen könnte. Und zweitens die Ableitungen aus der EZB-Sitzung, wonach eine erste

Zinserhöhung seitens der EZB Mitte 2019 erfolgen könnte. Die SNB könnte unmittelbar darauf agieren, sofern das Tempo der Konjunkturaufholung und der Inflationsbeschleunigung dem entspreche, was die Vorlaufindikatoren (PMI in der Nähe der Rekordstände) indizieren würden. EUR/CHF (ISIN: EU0009654078, WKN: 965407) liege jetzt gleichauf mit dem Prognosewert der Analysten der Raiffeisen Bank International AG für März 2018. Insoweit würden sie für diesen Wert keinen Anpassungsbedarf sehen; die Änderung der EUR/USD-Prognose könnten sie allerdings nicht unberücksichtigt lassen. Sie würden sich daher eine Prognoseanpassung von EUR/CHF von 2-3 Rappen für die Prognosewerte von Juni-Dezember nach oben vorbehalten. Trendaussagen zum bisherigen Szenario würden unverändert bleiben. (06.02.2018/ac/a/m)





