Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Schweizer Franken gab nach, der EUR/CHF-Kurs (ISIN: EU0009654078, WKN: 965407) stieg auf ein Jahreshoch über 1,18, so die Analysten der Helaba.



Die erhöhte Nervosität an den Finanzmärkten habe den Franken kaum gestützt. Das Wachstum in der Schweiz habe sich verbessert, die Frühindikatoren hingegen hätten ihren Zenit wohl überschritten. Die Inflation sei gestiegen. Die Notenbank habe ihre expansive Geldpolitik bestätigt, der Schweizer Renditenachteil sei per saldo dennoch leicht zurückgegangen. Dies stütze den Franken, selbst wenn er langfristig betrachtet hoch bewertet sei. Vermutlich werde der EUR/CHF-Kurs um die Marke von 1,15 schwanken. (11.04.2018/ac/a/m)





