Ausblick: Beim Währungspaar EUR/CHF zeichne sich seit der mehrfachen erfolgreichen Verteidigung der 1,120 CHF-Marke eine kurzfristige Bodenbildung ab. Der aktuelle Rücksetzer dürfte den letzten Test der Haltemarke darstellen.



Die Long-Szenarien: Bei einem Anstieg über 1,135 CHF wäre der erste Schritt für eine Bodenbildung getan. In der Folge könnte der Wert über die 1,138 CHF-Marke ausbrechen und in den kommenden Wochen bis 1,149 CHF klettern. Ein Anstieg über die Barriere hätte ein weitreichendes Kaufsignal mit einem ersten Ziel bei 1,154 CHF zur Folge. Darüber könnte EUR/CHF bis 1,160 und 1,165 CHF haussieren.



Die Short-Szenarien: Breche das Devisenpaar dagegen unter die 1,120 CHF-Marke ein, wäre die Stabilisierungsphase beendet und der Abwärtstrend reaktiviert. Abgaben bis an das Zwischenhoch bei 1,112 CHF aus dem Jahr 2016 dürften folgen. Sollte die Marke auch unterschritten werden, müsste man bereits von einem Einbruch bis 1,100 CHF ausgehen. (28.12.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Bis an den langfristigen Widerstand bei 1,200 CHF war das Devisenpaar EUR/CHF in diesem Jahr bereits gestiegen, ehe diese langfristige Hürde den Aufwärtstrend der letzten Jahre stoppte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Seit April dieses Jahres laufe eine Korrektur, die den Wert im September an die wichtige Unterstützung bei 1,120 CHF habe einbrechen lassen. Dort sei EUR/CHF nach einer kurzen Auseinandersetzung um die Marke wieder nach Norden gedreht und habe den Widerstand bei 1,149 CHF erreicht. An dieser Stelle habe sich der Abwärtstrend im Oktober fortgesetzt und das Paar ein weiteres Mal an den Bereich um 1,120 CHF gedrückt. Dieser Kursrückgang sei innerhalb eines Abwärtstrendkanals verlaufen, dessen obere Begrenzungslinie Mitte Dezember überwunden worden sei. Nach einem Anstieg bis 1,135 CHF sei EUR/CHF entlang der Abwärtstrendlinie an den Unterstützungsbereich bei 1,120 CHF zurückgefallen.