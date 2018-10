Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Euro zeigt sich gegenüber dem Australischen Dollar (AUD) weiterhin von seiner starken Seite, so die Analysten der DekaBank.



In der ersten Oktoberhälfte habe er mit 1,63 EUR/AUD den höchsten Stand seit August 2015 erreicht. Weder die Turbulenzen um den italienischen Staatshaushalt noch eine Eintrübung des europäischen Wirtschaftsvertrauens hätten den Euro gegenüber dem australischen Dollar bremsen können. Die australische Notenbank habe den Leitzins bei ihrer Sitzung Anfang Oktober auf dem historischen Tief von 1,50 % belassen. In der Erklärung zum Zinsentscheid gebe die Notenbank keine Hinweise, dass es noch in diesem Jahr zur Leitzinswende kommen könnte. Die Stimmung in Australien sei Anfang Oktober durch einen Zwischenbericht der Royal Commission zur Untersuchung der australischen Finanzbranche belastet worden. In diesem seien systematisches Fehlverhalten und Tausende von Regelwidrigkeiten sowie Gesetzesverstöße bei Banken, Versicherungen, und Vermögensverwaltern aufgezeigt worden. (19.10.2018/ac/a/m)





