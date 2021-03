Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Unter dem Motto: "Zeichen und Wunder geschehen immer wieder" hatten wir vor einigen Tagen auf den ultimativen Deckel des EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) bei gut 3.800 Punkten hingewiesen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In den vergangenen 20 Jahren hätten die europäischen Standardwerte hier in schöner Regelmäßigkeit wichtige Hoch- und Tiefpunkte ausgebildet. In der vergangenen Dekade seien vor allem die Hochs der Jahre 2015 und 2020 bei 3.836/3.867 Punkten zu nennen. Ein Sprung über diese Hürden hätte zwei Implikationen von strategischer Tragweite: Zum einen wäre dann auch beim EURO STOXX 50 der Kurseinbruch des vergangenen Jahres als "V-Muster" zu interpretieren, zum anderen liege im Erfolgsfall die Auflösung der Schiebezone der letzten acht Jahre vor. Wem das als Konsequenz einer positiven Weichenstellung noch nicht reiche, dem möchten die Analysten nun die Konstellation auf Point & Figure-Basis mit auf den Weg geben. Bei dieser Chartdarstellungsform signalisiere der Buchstabe "x" steigende Notierungen, während "o"-Spalten" für fallende Kurse stünden. Da Bewegungen zusammengefasst würden, würden Trends häufig interpretationsfreier hervortreten. Oberhalb des absoluten Schlüsselwiderstands würde auch hier ein großes Investmentkaufsignal entstehen. (30.03.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Euro Stoxx 50



mehr >