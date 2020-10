Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die fallende 200-Tage-Linie (akt. bei 3.204 Punkten) hat sich in den letzten Monaten immer wieder als Bremsklotz für die charttechnische Entwicklung der europäischen Standardwerte herauskristallisiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Ein nicht zu überwindender gleitender Durchschnitt sei allerdings derzeit eher ein nachgelagertes Problem des EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814). Viel drängender sei die inzwischen abgeschlossene Topbildung. Der Rutsch unter die Nackenzone der oberen Umkehr bei 3.098/3.054 Punkten werde dabei durch die gestrige Abwärtskurslücke bei 3.066/3.059 Punkten noch zusätzlich unterstrichen. Rein rechnerisch lasse sich das Abschlagspotenzial des Trendwendemusters der letzten Monate auf rund 350 Punkte taxieren, was zu einem kalkulatorischen Kursziel von rund 2.750 Punkten führe. Dieses Anlaufziel harmoniere bestens mit dem flachen Aufwärtstrend seit dem Frühjahr 2009 (auf Monatsbasis akt. bei 2.745 Punkten). Auf dem Weg zum Ausschöpfen des aufgezeigten Rückschlagpotenzials definiere vor allem das Tief vom Dezember 2018 bei 2.909 Punkten ein wichtiges Etappenziel. Um die beschriebene Topbildung zu negieren, sei dagegen eine schnelle Rückeroberung der Marke von 3.100 Punkten nötig. Ohne diesen Befreiungsschlag würden die Bären beim EURO STOXX 50 derzeit am längeren Hebel sitzen. (29.10.2020/ac/a/m)

