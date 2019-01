Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wenn Anleger den europäischen Markt nicht ganz so weit fassen und den EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) untersuchen, dann bietet sich zunächst ein Blick auf den Halbjahreschart an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die hohe Zeitebene fördere das spannende Detail zu Tage, dass sich die europäischen Standardwerte seit Jahrtausendbeginn in einem Baissetrend befinden würden. Sowohl 2015 als auch 2017/2018 habe das Aktienbarometer diesen Abwärtstrend (akt. bei 3.451 Punkten) attackiert, aber nicht überwinden können. Die markanten Dochte der letzten vier 6-Monats-Kerzen würden von dem Respekt zeugen, den die Marktteilnehmer diesem Langfristtrend entgegenbringen würden. Die Schwäche im 2. Halbjahr 2018 unterstreiche, dass der beschriebene Abwärtstrend seit 2000 weiterhin dominiere. Ein Abgleiten unter die Hochs der Jahre 2009, 2010 und 2011 bzw. das Jahrestief der letzten zwölf Monate bei gut 3.000 Punkten dürfte den Druck auf den EURO STOXX 50 sogar noch erhöhen. Bei einer negativen Weichenstellung wären zudem die Glättungslinien der letzten 200 bzw. 90 Monate (akt. bei 3.081/3.055 Punkten) unterschritten. Die Tiefs von 2016 bei 2.678/73 Punkten würden einen wichtigen Rückzugsbereich definieren, der ab dem Ende des 1. Quartals 2019 zudem sehr gut mit dem flachen Haussetrend seit 2009 (akt. bei 2.646 Punkten) harmoniere. (03.01.2019/ac/a/m)