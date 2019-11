Ausblick: Die 3.700 Punkte-Marke sei nun zum Greifen nahe. Oder gehe den Bullen doch noch kurz vor diesem großen Etappenziel die Luft aus? Die aktuelle Woche werde also noch sehr spannend werden, denn entweder werde diese Marke sehr zeitnah erreicht, oder aber man werde erst eine Korrektur bis zu dieser Marke sehen.



Die Long-Szenarien: Ein weiterer Aufwärtsschub könnte den Index noch bis zur 3.700 Punkte-Marke bringen. Sollte der Index über die 3.710 Punkte-Marke ansteigen, dann würde ein neues Mehrjahreshoch entstehen. Zuletzt habe der Index die 3.700 Punkte-Marke Ende 2017 überquert. Würde sich der Index über der 3.700 Punkte-Marke festigen, wäre sogar bis Ende des Jahres ein Anstieg bis zur runden 4.000 Punkte-Marke möglich. Ein Tagesschlusskurs unter der 3.600 Punkte-Marke würde dieses Vorhaben jedoch erschweren.



Die Short-Szenarien: In dieser Woche könnte noch eine bearishe Umkehrkerze im Tageschart oder eventuell auch im Wochenchart entstehen. Sollte dieser Fall eintreten, wäre ein Rückgang bis zur 3.600 Punkte-Marke sehr gut möglich. Ein Tagesschlusskurs unter 3.600 Punkte könnte die Korrektur bis 3.550 Punkte oder auch 3.520 Punkte erweitern. (06.11.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der europäische Leitindex EURO STOXX 50 erreichte in der vergangenen Woche bei 3.637 Punkten ein weiteres Jahreshoch, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Anschließend sei ein Rücksetzer bis zur 3.600 Punkte-Marke gefolgt. Doch größerer Verkaufsdruck sei nicht aufgekommen und so hätten die Bullen den Index bis zum Wochenschluss über der 3.600 Punkte-Marke halten können. In dieser Woche hätten die Bullen weiter Gas gegeben und den Index auf ein weiteres Jahreshoch gehievt. Dieses Hoch sitze nun bei 3.678 Punkten. Der gestrige Tagesschlusskurs habe diesem Hoch sehr nahegelegen, denn zur Schlussglocke habe der Index bei 3.676,52 Punkten notiert.