Ausblick: Nach dem schnellen Abverkauf in den letzten Tagen seien die Karten neu gemischt worden. In den kommenden Tagen könnte es dementsprechend volatiler zugehen. Eine sehr wichtige Unterstützung befinde sich weiterhin bei 3.600 Punkten.



Die Long-Szenarien: Solange der Index über der 3.600 Punkte-Marke notiere, würde noch kein prozyklisches Verkaufssignal generiert. Ein wichtiges Widerstandsniveau liege bei 3.750 Punkten. Ein frisches Kaufsignal würde über dieser Marke entstehen. Anschließend dürfte der Index ein neues Verlaufshoch über 3.815 Punkte ausbilden.



Die Short-Szenarien: Komme der Index in dieser Woche nicht nachhaltig über die 3.750 Punkte-Marke, dürfte zeitnah ein Test der massiven Unterstützung bei 3.600 Punkten bevorstehen. Deutliches Abwärtspotenzial würde nach einem Wochenschlusskurs unter 3.600 Punkte entstehen. (29.01.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der europäische Leitindex EURO STOXX 50 konnte zu Beginn der vergangenen Woche noch einmal ein bullisches Muster an der steilen Aufwärtstrendlinie ausbilden, doch anschließend gab es direkt an der 3.800 Punkte-Marke ein negatives Reversal, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am darauffolgenden Tag sei der Index dann zum ersten Mal seit Monaten unter die dominierende Aufwärtstrendlinie zurückgefallen. Zunächst habe es nach diesem Verkaufssignal keine Anschlussverkäufer gegeben. Erst nach einem bärischen Pullback an die gebrochene Aufwärtstrendlinie sei in dieser Woche stärkerer Verkaufsdruck aufgekommen. Doch gestern hätten die Bullen diese negative Tageskerze fast wieder neutralisieren können. Der Schlusskurs habe bei 3.719,22 Punkten gelegen.