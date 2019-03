Ausblick: Die zweite Wochenhälfte dürfte auch für die weitere mittelfristige Ausrichtung des europäischen Leitindex maßgeblich werden.



Die Long-Szenarien: In einem sehr bullishen Szenario sei die Konsolidierung im Index bereits beendet. Der EURO STOXX 50 besitze kurzfristig die Chance, den Widerstand bei 3.340 Punkten anzusteuern. Dort könnten die Verkäufer noch einmal Gegenwehr leisten. Falle diese überschaubar aus, wäre eine langfristige Abwärtstrendlinie bei 3.360 Punkten das nächste Ziel. Wiederum darüber könnte der EURO STOXX 50 in den kommenden Tagen noch einmal von unten an die unterschrittene Aufwärtstrendlinie der vergangenen Wochen heranlaufen. Je nachdem, wie schnell dies geschehe, wäre dabei auch das Hoch bei 3.425 Punkten wieder erreichbar. Erst ein Ausbruch über diese Marke reaktiviere den Aufwärtstrend seit Dezember. Das nächste Ziel würde dann 3.463 Punkte lauten.



Die Short-Szenarien: Die Unterstützung bei 3.282 Punkten könne kurzfristig als maßgeblich angesehen werden. Werde sie in den kommenden Tagen unterboten, würden die Käufer bei 3.263 Punkten noch eine Hilfsunterstützung im Chart vorfinden. Dort würden unter anderem auch die beiden EMAs 50 und 200 verlaufen. Würden diese aufgegeben, dürfte der Verkaufsdruck deutlich zunehmen. Mittelfristig wären dann wieder Abgaben in Richtung des massiven Supports bei 3.129 Punkten zu erwarten. Für die Käufer stehe also viel auf dem Spiel. Weitere Fehltritte wie den vom vergangenen Freitag dürfen sie sich nicht mehr erlauben. (27.03.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Lieferte der EURO STOXX 50 aus technischer Sicht in diesem Jahr bis dato eine äußerst überzeugende Vorstellung, bekam der Chart mit dem Abverkauf am vergangenen Freitag erste Risse, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der zugegebenermaßen äußerst steil verlaufende Aufwärtstrend seit Dezember 2018 habe nicht mehr gehalten werden können. Der Index habe daraufhin direkt auf den Support bei 3.283 Punkten zurückgesetzt. Dort liege das Hoch vom 17. Oktober 2018. Ausgehend von diesem Kursniveau habe der EURO STOXX 50 in dieser Woche eine Erholung gestartet.