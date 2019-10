Ausblick: Die Muster beim europäischen Leitindex EURO STOXX 50 seien weiter bullish einzustufen. Es könne also jeder Zeit eine weitere Rally-Bewegung erfolgen. In der Jahresendrally könnte der Index daher die 3.700 Punkte-Marke touchieren.



Die Long-Szenarien: Oberhalb von 3.571 Punkten könnte der Index noch die 3.650 Punkte-Marke erreichen. Doch dann dürfte kurzfristig die Luft recht dünn werden. Größere Gewinnmitnahmen könnten den Index dann wieder auf 3.550 Punkte drücken. Dieses Unterstützungsniveau könnte bereits ein neues Sprungbrett für Kurse über 3.700 Punkte dienen.



Die Short-Szenarien: Oberhalb von 3.550 Punkten hätten die Bären das Nachsehen, obwohl der Index weiter überkauft sei. Erst ein Tagesschlusskurs unter 3.350 Punkte würde weiteres Korrekturpotenzial aktivieren. In diesem Fall lägen die nächsten Unterstützungen bei 3.500 Punkten und bei 3.450 Punkten. Ein Ausverkauf unter 3.450 Punkte würde eine große Überraschung darstellen. (23.10.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der europäische Leitindex EURO STOXX 50 konnte in der vergangenen Woche bei 3.630 Punkten ein neues Jahreshoch markieren, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Doch noch am gleichen Tag hätten einige Marktteilnehmer ihre Gewinne mitgenommen. Aus diesem Grund sei eine sehr bearishe Tageskerze mit einem Schlusskurs bei 3.588 Punkten entstanden. Am darauffolgenden Tag habe der Index bei 3.571 Punkten das Tagestief markiert. Von diesem Tief hätten die Bullen eine Erholung bis 3.610 Punkte einleiten können. So langsam etabliere sich der Index über der 3.600 Punkte-Marke. Sei das nur eine trügerische Sicherheit oder könne der Index direkt weiter nach oben durchziehen?