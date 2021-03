Abbildung 1: ETFs gelten als das neue Anlageprodukt der Massen - doch werden die Fonds ihrem Ruf gerecht? Bildquelle: @ Austin Distel / Unsplash.com

Die Vorteile von ETF-Sparplänen

Automatische Risikostreuung: In einem ETF werden im Regelfall Indizes abgebildet. Hierdurch entsteht – im Rahmen einer Durchmischung verschiedener Aktienwerte – direkt eine Risikostreuung. Im Rahmen dieser Diversifikation werden Underperformer (Aktien, welche schlechter als der Index-Durchschnitt notieren) automatisch ausgeglichen. Bei einem sehr breit aufgestellten ETF wie dem MSCI World mit hunderten Einzelwerten lassen sich Risiken aus schwächelnden Branchen noch auf ganz andere Weise auffangen.





Risiken und potenzielle Probleme

Überflieger mit wenig Potenzial: Genauso wie Underperformer in einen Puffer laufen, wird die Performance der "Überflieger" Aktien geglättet. Damit hat der Durchschnittseffekt zwei Seiten. Ein Aspekt, der jedem Anleger klar sein muss.





ETFs sind eine gute Basis

Fazit: ETF Sparpläne erleichtern den Einstieg

Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Zinsen von weniger als 1 Prozent sind mehr als eine bittere Pille. Sparer müssen zusehen, wie Guthaben "aufgefressen" werden. In den letzten Jahren sind ETFs und darauf basierende Sparpläne zunehmend wichtiger geworden. Dabei handelt es sich um Fonds, die einen Aktienindex nachbilden. Welches Potenzial haben die Fonds. Gerade in der Breite aufgestellte ETFs haben einen großen Vorteil: Anleger holen sich automatische ein diversifiziertes Asset ins Portfolio. Sind die Fonds als Geldanlage wirklich so gut, wie immer wieder behauptet? Eignen sich ETFs eigentlich auch für den Vermögensaufbau mit Hinblick auf die Altersvorsorge?Geld mit ETFs anzulegen hat gleich mehrere Vorteile. Im Vordergrund stehen für viele Anleger vor allem zwei Aspekte: Auf der einen Seite die im Vergleich zu Sparprodukten deutlich höhere Rendite. Andererseits geht es um die Kosten. Wer ETFs und klassische Investmentfonds nebeneinanderhält, bemerkt schnell sehr deutliche Unterschiede. Aktiv verwaltete Fonds schlagen an dieser Stelle mit 1,5 Prozent bis 2 Prozent zu Buche. Auf diese Weise zehren die Verwaltungskosten einen erheblichen Teil der Rendite wieder auf.ETFs kosten nur ein Bruchteil. 0,3 Prozent bis 0,5 Prozent sind an dieser Stelle eine durchaus realistische Größe. Damit sind die passiv verwalteten Fonds deutlich günstiger als der klassische Investmentfonds. Ein Kostenvorteil, welcher sich fundamental auf deren Rendite auswirkt. Welche Vorteile ergeben sich durch ein Investment in ETFs noch?Wer sich für einen ETF Sparplan interessiert, benötigt dafür ein Depot bei einem Broker. Wie die Sparpläne selbst sollten auch die Broker in Bezug auf ihre Konditionen gecheckt werden . Auf diesem Weg lässt sich die effektive Rendite am Ende hochhalten.ETFs haben in der Geldanlage nicht nur Vorteile. Jedem Anleger muss an dieser Stelle klar sein, wo Hürden und Nachteile liegen. Auf der einen Seite besteht immer die Gefahr, sich ein Klumpenrisiko ins Depot zu holen. Hintergrund: Wenn mehrere Fonds mit sehr ähnlichen Prämissen in der Zusammenstellung ins Depot geholt werden, kann sich ein negativer Trend in einem der Märkte potenzieren.Solche Klumpenrisiken lassen sich erkennen, wenn Anleger die Zusammensetzung einzelner ETFs im Auge behalten. Gibt es weitere Probleme und Risiken im Zusammenhang mit ETFs?Die Nachteile im Überblick:Geld anlegen ist schwieriger geworden. Es reicht nicht mehr, sich auf das Sparbuch zu verlassen. ETFs bieten sich für den Einstieg und die ersten Schritte an. Gerade die niedrigen Kosten und der Sicherheitsaspekt sind an dieser Stelle Argumente, welche in die Bewertung einbezogen werden können. Ein gesundes Portfolio basiert auf einer ganzen Reihe verschiedener Aspekte. Generell kann eine gute Durchmischung auf das Direktinvestment mit Blue Chips - etwa im Rahmen einer Dividenden-Strategie - genauso setzen wie auf einige spekulative Elemente. Aber auch das Thema Immobilien darf - angesichts der Entwicklung des vdp Preisindex - in einem solide aufgestellten Depot ruhig eine Rolle spielen. Was nicht aus den Augen verloren werden sollte: Es braucht immer eine kleine Notreserve. Hierfür bietet sich das Tagesgeldkonto an.Minizinsen auf Sparguthaben sorgen seit Jahren dafür, dass Spareinlagen kaum noch Rendite abwerfen. In der Praxis suchen sich Anleger daher neue Wege, um Geld anzulegen. Immobilien sind eine Option. Kryptowährungen sind extrem volatile Assets, die nur unter gewissen Rahmenbedingungen eine Rolle spielen werden. Was bleibt Einsteigern noch? ETFs sind eine Anlageklasse, die in den letzten Jahren wachsende Bedeutung erfährt. Vorteile wie niedrige Kosten und eine automatische Risikostreuung machen ETFs auch für Einsteiger interessant. Diese pauschal zu empfehlen, wäre Augenwischerei. Jeder Anleger muss sich im Klaren sein, wo deren Nachteile liegen. Wer weiß, worauf er sich einlässt, kann ETFs als solide Basis ins Depot einbauen. (26.03.2021/ac/a/m)