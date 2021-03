Die MIT-Studie zeige auch, dass "die Divergenz der Ratings die Ambitionen der Unternehmen zur Verbesserung ihrer ESG-Performance behindern könnte, da sie von den Rating-Agenturen gemischte Signale darüber erhalten, welche Maßnahmen erwartet und vom Markt bewertet werden". Daher seien eine aktive Aktionärspolitik und ein konstruktiver Dialog mit den Unternehmen, in die investiert werde, wichtige Elemente, die zu berücksichtigen seien.



Die Diskrepanz zwischen verschiedenen ESG-Ratings stelle Entscheidungsträger vor eine Herausforderung. Um das Thema anzugehen, sei es interessant zu erörtern, aus welchen Gründen die Bewertungen voneinander abweichen würden. In der bereits erwähnten MIT-Studie würden drei Arten von Divergenzen diskutiert, nämlich Anwendungsdivergenz, Messdivergenz und Gewichtungsdivergenz. Anwendungsdivergenz beziehe sich auf eine Situation, in der Ratings nicht auf denselben zugrunde liegenden Komponenten basieren würden. Wenn beispielsweise eine Rating-Agentur ein Rating auf der Grundlage von Kohlenstoffemissionen, Abfall und Lobbying-Aktivitäten erstelle und eine andere Rating-Agentur den Bereich Abfall nicht berücksichtige, würden sich die Ratings zwangsläufig unterscheiden.



Messdivergenz könne definiert werden als Unterschiede in der Messung einer zugrunde liegenden Komponente, die Teil des Ratings sei. Eine Rating-Agentur, die die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter quantifizieren möchte, könnte zum Beispiel die Unfallrate heranziehen und eine andere die Verletzungen, die zu Ausfallzeiten führen würden. Dies zeige bereits auf, warum Rating-Agenturen Unternehmen unterschiedlich bewerten könnten.



Die Gewichtungsdivergenz schließlich sei definiert als Unterschiede in der Gewichtung der Komponenten, aus denen sich das ESG-Rating zusammensetze. Interessanterweise komme die MIT-Studie zu dem Schluss, dass vor allem Anwendungs- und Messdivergenzen die Ursache für Abweichungen zwischen den Bewertungen verschiedener Anbieter seien. Interessant sei auch, dass Hinweise darauf gefunden worden seien, dass die Messdivergenz teilweise durch einen "Rating-Anbieter"-Effekt beeinflusst werden könne. Dies bedeute, dass ein Unternehmen, das in einer Kategorie eine hohe Punktzahl erhalte, mit höherer Wahrscheinlichkeit auch in allen anderen Kategorien desselben Bewerters oder Rating-Anbieters hohe Punktzahlen erhalte.



Da es keinen Konsens zwischen den Rating-Agenturen über die genaue Art und Weise gebe, wie die ESG-Profile von Unternehmen zu bewerten seien, sei es entscheidend, ein gutes Verständnis darüber zu haben, wie diese Ratings konstruiert würden, d.h. über die Methodik hinter den Ratings. Dies sei insbesondere vor der Auswahl eines Anbieters wichtig, aber auch bei der Integration der Rating-Bewertungen in den Anlageprozess. Die Anwendung eines Research-orientierten ESG-Ansatzes sei unerlässlich, um Informationen aus den entsprechenden Ratings abzuleiten. Darüber hinaus seien eine Hinterfragung der Daten bzw. der Rating-Anbieter und eine Auseinandersetzung mit den bewerteten Unternehmen wichtige Maßnahmen, um die eigene Sicht auf die wichtigsten und wesentlichsten ESG-Merkmale weiter zu verbessern. Entscheidend sei es, den Fokus auf die wirklich wesentlichen ESG-Themen und -Daten zu richten, um eine hochwertige ESG-Integration zu erreichen damit leistungsstarke ESG-Portfolios aufbauen zu können.



Die Aufsichtsbehörden würden bereits strengere Offenlegungspflichten für Datenanbieter gegenüber Kunden aus dem Finanzbereich in Erwägung ziehen, insbesondere hinsichtlich ihrer Methoden. Darüber hinaus müssten diese Erkenntnisse im eigenen ESG-Prozess sorgfältig abgewogen werden, um qualitativ hochwertigen Input für quantitative Modelle, Fundamentalanalysen und ESG-Integration zu erhalten. Angesichts all der bevorstehenden neuen Regulierungen für ein nachhaltiges Finanzwesen würden einige ESG-Kennzahlen zukünftig objektiver zu quantifizieren sein. "Wir begrüßen dies, da dadurch einige der aktuellen Probleme entschärft werden. Zusammen mit der vorgeschlagenen EU-Taxonomie für nachhaltige Aktivitäten dürfte in den kommenden Monaten und Jahren mehr Konsens in Bezug auf die ESG-Performance zu erwarten sein", sage DPAM-Experte, Arne Kerst. (12.03.2021/ac/a/m)







Brüssel (www.aktiencheck.de) - ESG, Unternehmensverantwortung und nachhaltiges Investieren haben mittlerweile einen hohen Stellenwert im Finanzlexikon, so die Experten von Degroof Petercam Asset Management (DPAM).Wie beim Thema Schönheit scheine es im Augenmerk des Betrachters zu liegen, was einen guten ESG-Performer ausmache. ESG-Kriterien stünden derweil immer mehr im Zentrum der Titelauswahl und des Portfolioaufbaus. "Da es noch keine exakte Definition von "ESG" oder "Nachhaltigkeit" gibt, kann man je nach Datenanbieter zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen", beschreibe Arne Kerst, Portfoliomanager bei DPAM, den Status Quo. "Sowohl bei quantitativen als auch bei fundamentalen ESG-Ansätzen ist es von größter Bedeutung zu verstehen, wie ESG-Ratings konstruiert sind und warum Unterschiede zwischen den Anbietern auftreten. Entscheidend wird dies, wenn man Ratings von verschiedenen Anbietern kombinieren möchte".Eine aktuelle Studie der "MIT Sloan School of Management" habe ergeben, dass die Korrelation von ESG-Ratings bei einer Gruppe von sechs verschiedenen Anbietern im Durchschnitt bei 0,54 liege, mit einer Spanne von 0,38 bis 0,71. Demgegenüber zeige die Studie eine Korrelation von 0,99 zwischen zwei Anbietern von Bonitätsbewertungen. Die Ergebnisse würden also eine starke Divergenz bei ESG-Ratings zeigen, die bei anderen Arten von Ratings, wie z.B. Kredit-Ratings, weniger üblich sei.