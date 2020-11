(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



Kurzprofil ERWE Immobilien AG:



Die ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX, Ticker-Symbol: ERWE) konzentriert sich auf den Aufbau eines ertragsstarken Gewerbeimmobilienbestands. Bevorzugte Standorte sind aussichtsreiche innerstädtische Lagen in deutschen Großstädten und in ausschließlich "A"-Lagen kleinerer Städte und Kommunen. Akquiriert werden Immobilien, deren Wertsteigerungspotenzial durch neue Nutzungskonzepte nachhaltig ausgenutzt werden können, so dass ein renditestarker, werthaltiger Bestand mit deutlich steigenden Einnahmen entsteht. Das Unternehmen ist in Frankfurt im Regulierten Markt (General Standard) und an den Wertpapierbörsen in Frankfurt a. M. (XETRA), Berlin, Düsseldorf und Stuttgart im Freiverkehr notiert. (16.11.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ERWE Immobilien-Aktienanalyse von FMR Research:Mariya Lazarova und Robel Tesfeom, Aktienanalysten von FMR Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX, Ticker-Symbol: ERWE) weiterhin zu kaufen.ERWE Immobilien AG habe am Freitag, den 13.11, ihre 9M/20 Zahlen berichtet. Die Gesellschaft habe in Q3/20 einen Anstieg der Erträge aus Immobilienbewirtschaftung um 39% QoQ auf 1,8 Mio. Euro erzielt, was für das gesamte 9M/20 ein Wachstum von 62% YoY auf 4,0 Mio. Euro darstelle. Die Effizienz sei auch im Vergleich zum Vorjahr gestiegen und das NOI habe 2,3 Mio. Euro betragen (9M/20: 0,9 Mio. Euro). Dies entspreche eine deutliche Verbesserung der operativen Marge von 39% (GJ 2019) auf 58% (9M/20). Das EBIT sei auch um 12% YoY auf 6,2 Mio. Euro (9M/19: 5,5 Mio. Euro) und der Nettogewinn um 93% YoY auf 3,5 Mio. Euro (9M/19: 1,8 Mio. Euro) gestiegen. Der NAV habe seit Jahresbeginn um 0,11 Euro auf 4,32 Euro pro Aktie zugenommen.Trotz schwieriger Marktbedingungen habe es ERWE geschafft, seine Profitabilität zu steigern sowie weiter zu wachsen. Durch die neuen Investitionen habe sich die Bilanz verlängert und die als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien würden sich zum Stichtag auf 183,3 Mio. Euro (GJ 2019: 131,9 Mio. Euro) belaufen. Das mittelfristige Ziel des Unternehmens bestehe weiterhin darin, das Portfolio in den kommenden zwei bis drei Jahre zu verdoppeln.Bis jetzt berichte ERWE von nur beschränkten Auswirkungen von der Pandemie - Mietausfälle seien geringfügig gewesen und sollten weitgehen bis Ende 2020 ausgeglichen werden. Die Gewerbeimmobilien seien zwar stark betroffen, doch habe sich das Unternehmen durch langjährige Verträge mit stabilen Mietern, wie etwa der Stadt Krefeld und Stadt Lübeck, einen stetigen Einkommensstrom gesichert.Dies führte zu einer Erhöhung der Bewertung, daher erhöhen Mariya Lazarova und Robel Tesfeom, Aktienanalysten von FMR Research, ihr Kursziel für die ERWE Immobilien-Aktie von 4,50 auf 4,80 Euro und empfehlen sie weiterhin zum Kauf. (Analyse vom 16.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person: