Kurzprofil ERWE Immobilien AG:



Die ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX, Ticker-Symbol: ERWE) konzentriert sich auf den Aufbau eines ertragsstarken Gewerbeimmobilienbestands. Bevorzugte Standorte sind aussichtsreiche innerstädtische Lagen in deutschen Großstädten und in ausschließlich "A"-Lagen kleinerer Städte und Kommunen. Akquiriert werden Immobilien, deren Wertsteigerungspotenzial durch neue Nutzungskonzepte nachhaltig ausgenutzt werden können, so dass ein renditestarker, werthaltiger Bestand mit deutlich steigenden Einnahmen entsteht. Das Unternehmen ist in Frankfurt im Regulierten Markt (General Standard) und an den Wertpapierbörsen in Frankfurt a. M. (XETRA), Berlin, Düsseldorf und Stuttgart im Freiverkehr notiert. (09.10.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ERWE Immobilien-Aktienanalyse von FMR Research:Mariya Lazarova und Robel Tesfeom, Aktienanalysten von FMR Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX, Ticker-Symbol: ERWE) weiterhin zu kaufen.ERWE Immobilien AG habe heute angekündigt, dass sie ihre Geschäftsaktivitäten ausweiten werde. Zu diesem Zweck habe sie die ERWE Invest GmbH gegründet, eine 100%-ige Tochtergesellschaft von ERWE. Die neue Gesellschaft werde sich auf den Aufbau und das Management von Gewerbeimmobilien in deutschen Innenstädten unter Beteiligung institutioneller Investoren konzentrieren. Als eine Finanzierungsquelle beabsichtige ERWE Invest, geschlossene Fonds aufzulegen. ERWE werde sich an den Investitionen beteiligen, wodurch der Konzern sein Portfolio schneller ausbauen könne.Die Analysten würden dies positiv betrachten, da die Gruppe durch die Öffnung für institutionelle Investoren mehr potenzielle Akquisitionen realisieren und die Wertschöpfung erhöhen könne. Außerdem könnte dies ein potenziell schnelleres Wachstum des Portfolios aus den beiden Säulen (Eigenbestandsportfolio und Investitionsportfolio) ohne zusätzliche Erhöhung der Verschuldung weiter erleichtern.Die zukünftigen Fonds sollten auf den Kompetenzen der Muttergesellschaft aufbauen und gezielt Gewerbeimmobilien an 1A-Standorten in deutschen B-Städten erwerben. Als Geschäftsführer seien Markus Koch, ehemaliger CFO der DIC Assets AG, und Rüdiger Weitzel, Vorstand der ERWE Immobilien AG, bestellt worden.Da es sich bei der ERWE Invest um ein neu gegründetes Unternehmen handle, könnte es noch eine Weile dauern, bis die Gesellschaft Investitionen aufbaue, weshalb die Analysten den wirtschaftlichen Nutzen für die Muttergesellschaft noch nicht quantifizieren könnten. Qualitativ würden sie mittelfristig positive Auswirkungen erwarten, da ERWE nun sowohl von der Verwaltung der Portfolios als auch von der Eigenbeteiligung an den Investitionen (und den damit verbundenen Wertschöpfungspotenzialen) profitieren sollte.Angesichts der positiven Aussichten halten Mariya Lazarova und Robel Tesfeom, Aktienanalysten von FMR Research, an ihrer Empfehlung "kaufen" mit einem Kursziel von 4,50 Euro pro Aktie fest. (Analyse vom 09.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: