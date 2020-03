Tradegate-Aktienkurs EPR Properties-Aktie:

55,68 EUR +1,90% (03.03.2020, 12:57)



NYSE-Aktienkurs EPR Properties-Aktie:

60,82 EUR +2,67% (02.03.2020, 22:04)



ISIN EPR Properties-Aktie:

US26884U1097



WKN EPR Properties-Aktie:

A1J78V



Ticker-Symbol EPR Properties-Aktie:

E2H



NYSE-Symbol EPR Properties-Aktie:

EPR



Kurzprofil EPR Properties:



EPR Properties (ISIN: US26884U1097, WKN: A1J78V, Ticker-Symbol: E2H, NYSE-Symbol: EPR) ist ein Immobilieninvestment-Trust mit Sitz in Kansas City, Missouri, USA. Die EPR Properties-Aktie wird an den Börsen Frankfurt, München, New York, NYSE MKT, Bats, Tradegate und Baader Bank gehandelt. (03.03.2020/ac/a/n)





Kansas City (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer D1 Capital Partners L.P. baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von EPR Properties nach wie vor ab:Die Shortseller von D1 Capital Partners L.P. befinden sich kontinuierlich im Rückwärtsgang aus ihrem Engagement in den Aktien von EPR Properties (ISIN: US26884U1097, WKN: A1J78V, Ticker-Symbol: E2H, NYSE-Symbol: EPR).Die Finanzprofis von D1 Capital Partners L.P. mit Sitz in New York, USA, haben am 28.02.2020 ihre Shortposition von 2,40% auf 2,26% der EPR Properties-Aktie gesenkt.Aktuelle Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien von EPR Properties:0,51% DSAM Partners LLP (18.02.2020)Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf 2,77% der EPR Properties-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze EPR Properties-Aktie: