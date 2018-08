Tradegate-Aktienkurs ENI-Aktie:

ENI (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Nasdaq OTC-Symbol: EIPAF) ist ein integriertes Energieunternehmen. Mit seinen 78.000 Mitarbeitern ist es in 90 Ländern aktiv und betreibt die Exploration, die Produktion, im Transport, die Raffination und die Vermarktung von Öl und Gas und ist im Bereich Petrochemie und im Aufbau und Betrieb von Ölfeldern tätig. (17.08.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ENI-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die ENI-Aktie (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Nasdaq OTC-Symbol: EIPAF) von 16,80 Euro auf 17,00 Euro.Das bereinigte Zahlenwerk für das Q2/2018 sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die H1-Dividende sei mit 0,42 Euro je Aktie leicht höher als von Diermeier (0,41 Euro) erwartet ausgefallen. Der freie Cashflow sei u.a. desinvestitionsbedingt deutlich positiv gewesen und das Gearing habe sich im Quartalsverlauf (per 30.06.2018: 20%) verbessert. Auf Basis des aktuellen Ölpreisniveaus (Brent: >70 USD je Barrel) sei ENI deutlich cash-positiv (Ziel für 2018: organischer freier Cashflow decke die Dividende bei Ölpreis von 55 USD je Barrel). Auf dem gegenwärtigen Verschuldungs- (Gearing-Ziel: 20%-25%) und Ölpreisniveau würden neben der bereits angekündigten Dividendenanhebung für 2018 (0,83 Euro je Aktie; nach H1 nach Meinung des Analysten wahrscheinlich eher konservativ) Aktienrückkäufe nach Ansicht des Analysten immer wahrscheinlicher.Bei einem KGV 2019e von 14,7 sowie einer Dividendenrendite 2018e von 5,3% lautet unser Rating für die ENI-Aktie unverändert "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. (Analyse vom 17.08.2018)Börsenplätze ENI-Aktie:Xetra-Aktienkurs ENI-Aktie:15,81 EUR -0,65% (17.08.2018, 12:19)