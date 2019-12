LT Lang & Schwarz-Aktienkurs EFG International-Aktie:

EFG International (ISIN: CH0022268228, WKN: A0F6VT, Ticker-Symbol: E2S, SIX Swiss Ex: EFGN, Nasdaq OTC-Symbol: EFGIF) ist eine globale Privatbankengruppe mit Sitz in Zürich, die Private-Banking- und Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen anbietet. Die unter EFG International zusammengeschlossenen Privatbanken sind weltweit an rund 40 Standorten tätig. Die Namenaktien von EFG International (EFGN) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.



Zürich (www.aktiencheck.de) - EFG International-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andreas Venditti von Vontobel Research:

Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die EFG International-Aktie (ISIN: CH0022268228, WKN: A0F6VT, Ticker-Symbol: E2S, SIX Swiss Ex: EFGN, Nasdaq OTC-Symbol: EFGIF).

Letzten Freitag (nach Börsenschluss) habe EFG International Spekulationen bezüglich einer angeblichen Übernahme durch Julius Bär (ISIN: CH0102484968, WKN: A0YBDU) offiziell zurückgewiesen. Dabei seien jüngst erschienene Medienberichte, die in diese Richtung weisen würden, als "falsch, unbegründet und irreführend" bezeichnet worden. Des Weiteren sei betont worden, dass derzeit keinerlei Gespräche zwischen der EFG Bank European Financial Group (EFGs Hauptaktionär mit 43,5%; gefolgt von BTG Pactual mit 29,3%) und Julius Bär stattfinden würden.

Nächster Kursimpuls: GJ19-Ergebnisse am 26. Februar

EFG habe deutlich gemacht, dass es derzeit keine Gespräche zwischen EFGs Hauptaktionär und Julius Bär gäbe und dass man sich weiterhin auf die eigene Wachstumsstrategie konzentrieren würde. Letzteres bedeute zusätzliche Investitionen und entsprechend steigende Kosten (CRO-Rekrutierung), während die Margen wohl auch künftig unter Druck bleiben würden. Nach dem Kurssprung um fast CHF 1 seit Beginn der Gerüchte (5. Dez. 2019) dürfte sich das Kursniveau wieder normalisieren.