Kurzprofil Dufry AG:



Dufry (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF) ist ein international tätiger Reiseeinzelhändler.



Das Unternehmen betreibt weltweit in 63 Ländern und rund 2.200 Geschäfte an Flughäfen, auf Kreuzfahrtschiffen, in Seehäfen und an anderen touristisch interessanten Orten.



Dufry verfügt über ein starkes Portfolio mit langfristigen Konzessionen, die das Unternehmen mit Flughafenbehörden und anderen Standorteigentümern ausgehandelt hat.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden prestigereiche Marken von über 1.000 Anbietern.



Die Kunden können auf die fachkundige Beratung mehr als 29.000 Dufry-Mitarbeiter vertrauen.



Dufry ist weltweit tätig, ihre Unternehmensstruktur ist in fünf Regionen gegliedert. Dufry arbeitet mit lokalen Partnern zusammen und richtet ihr Produktangebot jeweils nach den lokalen Einkaufsgewohnheiten der Kunden aus. (05.11.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Dufry-Aktienanalyse von Aktienanalystin Lorena Zini von Vontobel Research:Lorena Zini, Aktienanalystin von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Dufry-Aktie (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF).3Q: org. Plus von +4,1% (ber. +1,3%): Dufry habe im 9M ein org. Wachstum von +2,9% erreicht (Kons: +2,4%), wovon +0,1% auf das ber. Plus und +2,8% auf die neue Konzession entfallen seien; die Wachstumsbeschleunigung ggü. dem 1H (org. +2,2%) habe sich allerdings primär dem verbesserten ber. Wert verdankt (1H: -0,6%, 3Q: +1,3%).Regionen: EU wachse schneller - Lateinamerika verbessere sich - Nordamerika schwächer: Das Geschäft in Europa sei im 9M um +5,3% gewachsen (3Q: +7,2%), wobei sich v.a. Spanien verbessert habe; in Asien seien weiter zweistellige Zuwächse verzeichnet worden (9M: +13,4%, 3Q: +12,5%); in Lateinamerika hingegen ein Minus von -8,4%, wobei das 3Q dank günstigerer Vergleichsbasis besser ausgefallen sei (-3,8%); in Nordamerika seien die Zahlen wegen des Duty-Free-Segments schwächer ausgefallen (9M: +2,1%, 3Q: -0,6%).Bruttomarge: +40 Bp (Kons: +30 Bp): Wie bereits im 1H19 abzusehen gewesen sei, sei die Bruttomarge im 9M um +40 Bp auf 60,3% gestiegen. Der ber. Cashflow habe CHF 805 Mio. (+6%) betragen, wobei der Equity Free Cashflow CHF 407 Mio. erreicht habe (-5%) - nach einem starken 3Q19 mit CHF 266 Mio. (+28%).Guter Start in den Oktober - Ziele bestätigt: Das org. Wachstum habe im Oktober rund +3% erreicht (4Q18: +1,8% ggü. -0,7% im 3Q18) und damit den Trend des 3Q bestätigt. Die mittelfristigen Ziele eines org. Wachstum von +34%/Jahr sowie eines FCF von CHF 350 bis 400 Mio. seien bestätigt worden.Im 3Q19 habe sich das org. Wachstum etwas stärker als erwartet verbessert, insbesondere auf ber. Basis (3Q +1,3%). So sei in Europa eine Wachstumsbeschleunigung und in Lateinamerika der erwartete geringere Rückgang als im 1H erfolgt. Das org. Wachstum nach 9M habe sich auf +2,9% belaufen, was fast dem Ziel von +3 bis 4% entspreche, und ohne Lateinamerika habe es +5,4% betragen. Für das GJ19 erwarte Zini ein org. Wachstum von +3%, das nun erreicht werden dürfte. Brasilien werde im GJ20 die Zollfreimenge verdoppeln, was diesem wichtigen Land Auftrieb verleihe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Dufry-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Dufry-Aktie:82,90 EUR +6,35% (05.11.2019, 11:28)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Dufry-Aktie:91,34 CHF +5,64% (05.11.2019, 11:12)