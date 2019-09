ISIN Dufry-Aktie:

CH0023405456



WKN Dufry-Aktie:

A0HMLM



Ticker-Symbol Dufry-Aktie:

D2J



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Dufry-Aktie:

DUFN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Dufry-Aktie:

DFRYF



Kurzprofil Dufry AG:



Dufry (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF) ist ein international tätiger Reiseeinzelhändler.



Das Unternehmen betreibt weltweit in 63 Ländern und rund 2.200 Geschäfte an Flughäfen, auf Kreuzfahrtschiffen, in Seehäfen und an anderen touristisch interessanten Orten.



Dufry verfügt über ein starkes Portfolio mit langfristigen Konzessionen, die das Unternehmen mit Flughafenbehörden und anderen Standorteigentümern ausgehandelt hat.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden prestigereiche Marken von über 1.000 Anbietern.



Die Kunden können auf die fachkundige Beratung mehr als 29.000 Dufry-Mitarbeiter vertrauen.



Dufry ist weltweit tätig, ihre Unternehmensstruktur ist in fünf Regionen gegliedert. Dufry arbeitet mit lokalen Partnern zusammen und richtet ihr Produktangebot jeweils nach den lokalen Einkaufsgewohnheiten der Kunden aus. (25.09.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Dufry-Aktienanalyse von Aktienanalystin Lorena Zini von Vontobel Research:Lorena Zini, Aktienanalystin von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Dufry-Aktie (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF).Unsicherheit vom Tisch: Spanien stelle VontE 9% des Umsatzes und zähle damit zu den wichtigen Verträgen. AENA habe beschlossen, den aktuellen Duty-Free-Vertrag mit Dufry, der 25 spanische Flughäfen abdecke, um bis zu fünf Jahre zu verlängern. Der Vertrag werde nach Ablauf des derzeitigen Vertrags zum 31. Oktober 2020 wirksam.Bessere Bedingungen würden höhere Margen ermöglichen: Während die Struktur der jährlichen Mindestgarantie angepasst worden sei, bleibe die variable Konzessionsgebühr unverändert. Der neue Vertrag beinhalte eine durchschnittliche jährliche Erhöhung um 1,56% im Gegensatz zu bislang 6%. Unter der Annahme eines Umsatzwachstums von 3% (Passagierwachstum von 5,7% im 1H19) würde die EBITDA-Marge den Analystenschätzungen zufolge von 4,8% im GJ21E auf 7,8% im GJ25E steigen.Einführung kommerzieller Initiativen: Die Wachstumsbeschleunigung in Spanien dürfte auf die Einführung der erfolgreichen kommerziellen Initiativen zurückzuführen sein, die seit Juni 2018 an fünf Pilotflughäfen getestet würden. Diese Initiativen würden umfassen: 1) Optimierung der Ladengrößen und -standorte, 2) Nutzung der Passagierströme durch Walk-Through-Shops, 3) Preisstellung, Warensortiment und Markenoptimierung.Nächster Kursimpuls: 3Q19 - 05.11.2019Spanien sei eine wichtige Konzession, die den Analystenschätzungen zufolge 9% des Umsatzes generiere. Daher dürfte die Vertragsverlängerung erlösend wirken. Die Vertragsbedingungen seien zwar nicht optimal, würden aber eine Verbesserung der Rentabilität in der Region erlauben (Umsatzwachstum über 1,56%). Prognosen zufolge betrage das Passagierwachstum in Spanien ab 2020 1,5%. Angesichts der Investitionen in die Geschäfte und der oben erwähnten kommerziellen Initiativen erscheine das von Zini geschätztes Umsatzwachstum von 3% realistisch.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Dufry-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Dufry-Aktie:75,04 EUR +0,97% (25.09.2019, 14:50)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Dufry-Aktie:81,54 CHF +0,22% (25.09.2019, 14:34)