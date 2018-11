ISIN Dufry-Aktie:

CH0023405456



WKN Dufry-Aktie:

A0HMLM



Ticker-Symbol Dufry-Aktie:

D2J



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Dufry-Aktie:

DUFN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Dufry-Aktie:

DFRYF



Kurzprofil Dufry AG:



Dufry (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF) ist ein international tätiger Reiseeinzelhändler.



Das Unternehmen betreibt weltweit in 63 Ländern und rund 2.200 Geschäfte an Flughäfen, auf Kreuzfahrtschiffen, in Seehäfen und an anderen touristisch interessanten Orten.



Dufry verfügt über ein starkes Portfolio mit langfristigen Konzessionen, die das Unternehmen mit Flughafenbehörden und anderen Standorteigentümern ausgehandelt hat.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden prestigereiche Marken von über 1.000 Anbietern.



Die Kunden können auf die fachkundige Beratung mehr als 29.000 Dufry-Mitarbeiter vertrauen.



Dufry ist weltweit tätig, ihre Unternehmensstruktur ist in fünf Regionen gegliedert. Dufry arbeitet mit lokalen Partnern zusammen und richtet ihr Produktangebot jeweils nach den lokalen Einkaufsgewohnheiten der Kunden aus. (06.11.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Dufry-Aktienanalyse von Aktienanalyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Dufry-Aktie (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF).Das organische Wachstum habe im Oktober knapp +1% (Q3: -0,7%) erreicht und lasse ein verbessertes Q4 erwarten; gestützt werde dieser Trend durch das geringere Engagement in Spanien (ebenfalls verbessert), Neueröffnungen, die Annualisierung der Schließung in Genf sowie die günstigeren Wachstumstrends in Asien, GB und den USA. Während sich die Lage in Brasilien leicht verbessert habe, zeige der Trend in Argentinien weiterhin deutlich nach unten. Das OG solle hier in GJ 2018 bei +2 bis 3% liegen (9M: +3,1%), was für Q4 einen Wert von -1% bis +3% ergäbe. Für die EBITDA-Marge sei für GJ 2018 nun die deutliche Ansage von 12,0 bis 12,3% gemacht (d.h. Q4: -30 bis 50 BP wegen tiefermargigem Neugeschäft, wie z.B. Cruise Line, sowie Span./Arg.).Tiefere Wachstums- bzw. Margenprognose wegen Spanien/Lateinamerika: Der Analyst habe den OG-Wert von 5% auf 2,3% (2018) bzw. von 5% auf 3% (2019) gesenkt. Seine EBITDA-Marge liege für denselben Zeitraum nun bei 12,2% (statt 12,5%) bzw. 12,4% (statt 12,8%).In Q4/2018 erhöhe sich die Verkaufsfläche um 6.700 qm, 2019 sollten nochmals 9.400 qm hinzukommen (größte Zuwächse: 2.700 qm in Perth, 1.400 qm in Kuwait).Das organische Wachstum habe in Q3 -0,7% betragen, ohne Spanien/Brasilien/Argentinien jedoch +2,8%. Die erste Schätzung für das organische Wachstum in Q4 deute auf eine Verbesserung hin, aber die EBITDA-Marge werde in Q4 aufgrund neuer Geschäftsberichte und der Lage in Spanien sinken. Der Analyst reduziere seine EBITDA-Schätzung (GJ 2019E: -9%).Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, sieht die Wende beim Wachstum als positives Zeichen und hält trotz eines schwierigen H1/2019 (hohe Vergleichsbasis) an seinem "buy"-Rating fest - attraktive Bewertung, unterstützt durch Dividendenrendite (3,5%). Das Kursziel sei aber von CHF 170 auf CHF 140 gesenkt worden. (Analyse vom 06.11.2018)Börsenplätze Dufry-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Dufry-Aktie:95,46 EUR +0,93% (06.11.2018, 09:33)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Dufry-Aktie:110,55 CHF +1,38% (06.11.2018, 09:56)