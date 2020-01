ISIN Dufry-Aktie:

Kurzprofil Dufry AG:



Dufry (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF) ist ein international tätiger Reiseeinzelhändler.



Das Unternehmen betreibt weltweit in 63 Ländern und rund 2.200 Geschäfte an Flughäfen, auf Kreuzfahrtschiffen, in Seehäfen und an anderen touristisch interessanten Orten.



Dufry verfügt über ein starkes Portfolio mit langfristigen Konzessionen, die das Unternehmen mit Flughafenbehörden und anderen Standorteigentümern ausgehandelt hat.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden prestigereiche Marken von über 1.000 Anbietern.



Die Kunden können auf die fachkundige Beratung mehr als 29.000 Dufry-Mitarbeiter vertrauen.



Dufry ist weltweit tätig, ihre Unternehmensstruktur ist in fünf Regionen gegliedert. Dufry arbeitet mit lokalen Partnern zusammen und richtet ihr Produktangebot jeweils nach den lokalen Einkaufsgewohnheiten der Kunden aus. (28.01.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Dufry-Aktienanalyse von Aktienanalystin Lorena Zini von Vontobel Research:Lorena Zini, Aktienanalystin von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Dufry-Aktie (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF).EBIT durch IFRS 16 aufgebläht: Aufgrund niedrigerer Vertriebskosten (d.h. ersetzt durch Abwertung von RoU-Assets und Zinsen) rechne Zini damit, dass das ausgewiesene EBIT im GJ19E mit CHF 589 Mio. etwa CHF 120 Mio. über den Erwartungen liege. Daher sollte die EBIT-Marge um 140 Bp auf 6,6% steigen. Zini senke ihre EPS-Schätzungen für die GJ19-21 um bis zu 20%. Grund seien das geringere Umsatzwachstum (org. Wachstum 3,8% in GJ20-21E ggü. 4,5%), etwas höhere Betriebsausgaben, Änderung der Besteuerung sowie Abschreibung immaterieller Werte. Bedacht werden müsse, dass der Cash-EPS nur um etwa 8% niedriger sei.Beschleunigtes Umsatzwachstum: Nach einem org. Wachstum von 2,9% in 9M19 erwarte Zini, dass Dufry 3,2% im 4Q oder 3,0% im GJ19 erziele und damit am unteren Ende der Prognose der Geschäftsleitung liege (3 bis 4%). Die positive Dynamik in der EU sollte anhalten, wenn auch etwas langsamer sein. Dasselbe sollte für die Asien-Pazifik-Region und den Nahen Osten gelten, die unter einer hohen Vergleichsbasis leiden würden (4Q18 +14,7%). Für Nordamerika erwarte Zini eine Marktstabilisierung, in Lateinamerika dürfte sie weiter negativ sein. Die Analystin rechne mit einem org. Wachstum von 3,8% für die GJ20-22E (bisher 4,5%), das vor allen durch positive Entwicklungen in Lateinamerika vorangetrieben werde (z.B. Brasilien).EFCF-Ziel: Zini erwarte, dass der EFCF in der Zielspanne von CHF 350 bis 400 Mio. liege.Nächster Kursimpuls: GJ19-Ergebnisse am 12. März (=)Dufry sei der globalste und am stärksten diversifizierte Reisedetailhändler. Eine solche Marktposition erlaube es dem Unternehmen, die Beziehungen zu Lieferanten und Vermietern zu optimieren und den Zugang zu allen relevanten Marken sicherzustellen. Dufry passe sein Produktangebot und das Einkaufserlebnis an, um die Chancen des sich wandelnden Detailhandelsumfelds (z.B. stärkerer Convenience-Fokus, Digitalisierung, Loyalitätsprogramm) zu nutzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Dufry-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Dufry-Aktie:80,55 EUR +0,69% (28.01.2020, 11:33)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Dufry-Aktie:86,16 CHF -0,51% (28.01.2020, 11:18)