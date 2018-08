Tradegate-Aktienkurs Dürr-Aktie:

40,92 EUR -1,92% (30.08.2018, 11:56)



ISIN Dürr-Aktie:

DE0005565204



WKN Dürr-Aktie:

556520



Ticker-Symbol Dürr-Aktie:

DUE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Dürr-Aktie:

DUERF



Kurzprofil Dürr AG:



Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Automatisierungskompetenz. Produkte, Systeme und Services des Konzerns ermöglichen hocheffiziente Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Neben der Automobilindustrie beliefert Dürr auch Branchen wie den Maschinenbau, die Chemie- und Pharmaindustrie und - seit der Übernahme der HOMAG Group AG im Oktober 2014 - die holzbearbeitende Industrie. Dürr verfügt über 92 Standorte in 31 Ländern. Im Jahr 2017 erzielte der Konzern mit 15.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 3,72 Mrd. Euro.



Der Konzern agiert mit fünf Divisions am Markt: Paint and Final Assembly Systems: Lackierereien und Endmontagewerke für die Automobilindustrie; Application Technology: Robotertechnologien für den automatischen Auftrag von Lack sowie Dicht- und Klebstoffen; Clean Technology Systems: Abluftreinigungsanlagen und Energieeffizienztechnik; Measuring and Process Systems: Auswucht- und Reinigungsanlagen sowie Montage-, Prüf- und Befülltechnik; Woodworking Machinery and Systems: Maschinen und Anlagen für die holzbearbeitende Industrie. (30.08.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Dürr: Bodenbildung nach Q2-Zahlen gelungen - AktienanalyseDürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) hat im zweiten Quartal trotz gestiegener Erlöse einen Gewinnrückgang hinnehmen müssen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bei einem Umsatzplus von 5,4 Prozent auf 909,5 Mio. Euro sei das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) zwischen April und Ende Juni um 17,5 Prozent auf 54,9 Mio. Euro gesunken. Grund seien Liefer- und Produktionsprobleme bei der Konzerntochter HOMAG gewesen. Der Holzmaschinenbauer sei angesichts eines Auftragsbooms an seine Kapazitätsgrenzen geraten. Zwar habe das MDAX-Unternehmen mittlerweile gegengesteuert, dadurch entstünden dem Unternehmen aber außerordentliche Kosten. Für den operativen Konzerngewinn im Gesamtjahr sei Dürr daher etwas vorsichtiger geworden. Zwar peile man weiterhin eine bereinigte EBIT-Marge von 7,4 bis 7,8 Prozent an. Der Wert dürfte jedoch eher das untere Ende des Zielkorridors erreichen, habe es geheißen. Beim Umsatz sehe sich Dürr indes auf Rekordkurs.Für 2018 rechne das Unternehmen weiterhin mit 3,7 bis 3,9 Mrd. Euro. Die bisherige Bestmarke habe Dürr nach eigenen Angaben im Jahr 2015 mit 3,77 Mrd. Euro erreicht. Dabei stütze sich das Unternehmen auf einen hohen Auftragsbestand von 2,75 Mrd. Euro am Ende des zweiten Quartals. Dieser habe damit trotz eines Rückgangs beim Auftragseingang auf Vorjahresniveau gelegen. Anleger hätten zunächst enttäuscht auf die Zwischenbilanz reagiert, hätten sich nach mehreren positiven Analystenkommentaren aber schließlich doch noch aus der Deckung gewagt. Am Ende sei die Aktie mit einem klaren Plus aus dem Handel gegangen. Die Bodenbildung im Bereich der markanten Unterstützungszone zwischen 36 und 40 Euro scheine damit gelungen. (Ausgabe 34/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Dürr-Aktie:40,98 EUR -1,51% (30.08.2018, 11:48)