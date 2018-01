ISIN Dürr-Aktie:

DE0005565204



WKN Dürr-Aktie:

556520



Ticker-Symbol Dürr-Aktie:

DUE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Dürr-Aktie:

DUERF



Kurzprofil Dürr AG:



Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Automatisierungskompetenz. Produkte, Systeme und Services des Konzerns ermöglichen hocheffiziente Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Neben der Automobilindustrie beliefert Dürr auch Branchen wie den Maschinenbau, die Chemie- und Pharmaindustrie und - seit der Übernahme der HOMAG Group AG im Oktober 2014 - die holzbearbeitende Industrie. Dürr verfügt über 86 Standorte in 28 Ländern. Im Jahr 2016 erzielte der Konzern mit 15.200 Mitarbeitern einen Umsatz von 3,57 Mrd. Euro.



Der Konzern agiert mit fünf Divisions am Markt:



- Paint and Final Assembly Systems: Lackierereien und Endmontagewerke für die Automobilindustrie



- Application Technology: Robotertechnologien für den automatischen Auftrag von Lack sowie Dicht- und Klebstoffen



- Measuring and Process Systems: Auswuchtanlagen sowie Montage-, Prüf- und Befülltechnik



- Clean Technology Systems: Abluftreinigungsanlagen und Energieeffizienztechnik



- Woodworking Machinery and Systems: Maschinen und Anlagen für die holzbearbeitende Industrie. (03.01.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Dürr-Aktienanalyse von Aktienanalyst Oliver Drebing von der Nord LB:Oliver Drebing, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Industriesektor die Aktie des Anlagen- und Maschinenbauers Dürr AG (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) zu kaufen."Die Stimmung könnte kaum besser sein", so habe der VDMA (Verband deutscher Maschinen- und Anlagenbau) zum konjunkturellen Umfeld in Europa verlautbaren lassen. Ins Jahr 2017 sei der VDMA, ebenso wie der Zentralverband der deutschen Elektroindustrie (ZVEI), mit nur gedämpfter Zuversicht gestartet. So habe sich der VDMA bis ins Frühjahr auf die Fortsetzung einer seit 2012 vorherrschenden Stagnation eingestellt. Der deutsche Maschinenbau, dessen Standbein die Ausfuhr in europäische Nachbarländer sei, habe 2016 eine um 0,3% rückläufige Produktion (Summe Export und Inlandsabsatz einschließlich Eigenverbrauch) verzeichnet. Im Zeitraum Januar bis September 2017 habe die Produktion um 2,6% angezogen (vorläufige VDMA-Angabe).Der Verband sei inzwischen in einen sehr zuversichtlichen Modus umgeschwenkt und avisiere für 2017 eine reale Produktionsausweitung um 3%, eine deutliche Revision der vorangegangenen Prognose von +1%. Auf Grundlage der Auftragsentwicklung werde auch für 2018 ein Plus von 3% erwartet. Im September habe der ZVEI die zu Jahresanfang formulierte Erwartung einer realen Produktionsausweitung von +1,5% durch die 2017'er-Prognose von +2,5% ersetzt. "Allen globalen Risiken zum Trotz befinden wir uns derzeit in der günstigen Sondersituation eines breit angelegten Wachstums." 2016 habe sich die Produktion der Elektrotechnikunternehmen um 1,1% ausgeweitet, für den Zeitraum Januar bis Oktober 2017 sei eine Steigerung um real 4,3% vermeldet worden.Im Rahmen der Berichterstattung zum Neunmonatszeitraum (9M/2017) hätten die börsennotierten Unternehmen der verarbeitenden Industrien (hier: Maschinen-/ Anlagenbau, Elektronik, Luft-/Raumfahrt) auf Auftriebskräfte nicht nur europäischer, sondern auf breiter Front auch der wichtigen asiatischen Märkte hingewiesen. In China habe sich die Zunahme der Investitionsgüternachfrage in städtischen Regionen über die ersten elf Monate zwar nur mit 7,2% errechnet (Gesamtjahr 2016: 8,1%). Doch sei die gegenwärtige Dynamik nicht allein auf öffentlichen Infrastrukturausbau zurückzuführen, wie noch 2016. Hätten private Investitionen in China über das Gesamtjahr 2016 lediglich um 3,2% zugelegt, so habe sich deren Zunahme im Zeitraum Januar bis November 2017 auf 5,7% beschleunigt.Die globale Konjunktur habe der Ausrüstungsnachfrage in 9M/2017 Rückenwind verschafft. Impulsgeber seien verarbeitende Industrien in China gewesen. Doch die Ergebnisperformance von Drebing beobachteter Unternehmen sei in Q3/2017 gegenüber der Dynamik des Jahresauftakts abgefallen, und die für das Kurspotenzial der Aktien maßgeblichen Analystenprognosen zum Gesamtjahreserfolg würden auf dem Niveau vom Frühjahr verharren. Daher verbleibe das Sektorenurteil des Analysten bei "neutral".Börsenplätze Dürr-Aktie:XETRA-Aktienkurs Dürr-Aktie:106,55 EUR +1,14% (03.01.2018, 13:56)Tradegate-Aktienkurs Dürr-Aktie:106,50 EUR +0,89% (03.01.2018, 14:07)