ISIN Dürr-Aktie:

DE0005565204



WKN Dürr-Aktie:

556520



Ticker-Symbol Dürr-Aktie:

DUE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Dürr-Aktie:

DUERF



Kurzprofil Dürr AG:



Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Automatisierungskompetenz. Produkte, Systeme und Services des Konzerns ermöglichen hocheffiziente Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Neben der Automobilindustrie beliefert Dürr auch Branchen wie den Maschinenbau, die Chemie- und Pharmaindustrie und - seit der Übernahme der HOMAG Group AG im Oktober 2014 - die holzbearbeitende Industrie. Dürr verfügt über 92 Standorte in 31 Ländern. Im Jahr 2017 erzielte der Konzern mit 15.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 3,72 Mrd. Euro.



Der Konzern agiert mit fünf Divisions am Markt: Paint and Final Assembly Systems: Lackierereien und Endmontagewerke für die Automobilindustrie; Application Technology: Robotertechnologien für den automatischen Auftrag von Lack sowie Dicht- und Klebstoffen; Clean Technology Systems: Abluftreinigungsanlagen und Energieeffizienztechnik; Measuring and Process Systems: Auswucht- und Reinigungsanlagen sowie Montage-, Prüf- und Befülltechnik; Woodworking Machinery and Systems: Maschinen und Anlagen für die holzbearbeitende Industrie. (05.03.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Dürr-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anlagen- und Maschinenbauers Dürr AG (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) charttechnisch unter die Lupe.Der Ausflug über das Hoch vom April 2015 (109,80 EUR) habe sich für die Dürr-Aktie letztlich nur als temporäres Phänomen erwiesen. Mit dem Rutsch unter die 38-Wochen-Linie (akt. bei 105,47 EUR) sei ein weiterer Warnschuss gefolgt, dem sich in der abgelaufenen Woche ein erneuter Nackenschlag angeschlossen habe. Gemeint sei das Abgleiten unter die jüngsten Verlaufstiefs bei 99,87/99,28 EUR, wodurch eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation vervollständigt worden sei. Für das "i-Tüpfelchen" im negativen Sinne sorge dabei, dass gleichzeitig auch der Basisaufwärtstrend seit dem Jahr 2009 (akt. bei 98,81 EUR) zu den Akten gelegt worden sei. Aus der Höhe der oberen Umkehrformation lasse sich ein kalkulatorisches Kursziel von knapp 80 EUR ableiten. Interessanterweise harmoniere dieses Level bestens mit verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten der jüngeren Vergangenheit sowie einem Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (79,66 EUR bzw. 78,71 EUR). Als weitere Belastungsfaktoren seien das "bearish engulfing" auf Monatsbasis sowie das neue Ausstiegssignal des MACD in diesem Zeitfenster ins Feld zu führen. Als Stopp würden sich die Tiefs bei knapp 100 EUR anbieten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 05.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Dürr-Aktie:93,69 EUR +0,06% (05.03.2018, 09:30)Tradegate-Aktienkurs Dürr-Aktie:93,94 EUR -0,66% (05.03.2018, 09:45)