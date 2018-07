Tradegate-Aktienkurs Dürr-Aktie:

40,47 EUR +0,60% (19.07.2018, 08:16)



ISIN Dürr-Aktie:

DE0005565204



WKN Dürr-Aktie:

556520



Ticker-Symbol Dürr-Aktie:

DUE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Dürr-Aktie:

DUERF



Kurzprofil Dürr AG:



Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Automatisierungskompetenz. Produkte, Systeme und Services des Konzerns ermöglichen hocheffiziente Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Neben der Automobilindustrie beliefert Dürr auch Branchen wie den Maschinenbau, die Chemie- und Pharmaindustrie und - seit der Übernahme der HOMAG Group AG im Oktober 2014 - die holzbearbeitende Industrie. Dürr verfügt über 92 Standorte in 31 Ländern. Im Jahr 2017 erzielte der Konzern mit 15.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 3,72 Mrd. Euro.



Der Konzern agiert mit fünf Divisions am Markt: Paint and Final Assembly Systems: Lackierereien und Endmontagewerke für die Automobilindustrie; Application Technology: Robotertechnologien für den automatischen Auftrag von Lack sowie Dicht- und Klebstoffen; Clean Technology Systems: Abluftreinigungsanlagen und Energieeffizienztechnik; Measuring and Process Systems: Auswucht- und Reinigungsanlagen sowie Montage-, Prüf- und Befülltechnik; Woodworking Machinery and Systems: Maschinen und Anlagen für die holzbearbeitende Industrie. (19.07.2018/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Dürr-Chartanalyse der BNP Paribas:Investoren in der Dürr-Aktie (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) hatten es in den vergangenen Monaten alles andere als leicht, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Noch im Oktober habe man für einen Anteilsschein fast 60 EUR zahlen müssen. Davon seien aktuell nur ca. 40 EUR übrig. Aus mittelfristiger Sicht dürfte damit klar sein, wer derzeit das Sagen in der Aktie habe. Kurzfristig sei der Staffelstab jedoch an die Bullen weitergereicht worden. Nach einer mehrtägigen Konsolidierung um das Unterstützungscluster bei ca. 38 EUR herum hätten sich die Bullen durchgesetzt.AusblickDer gestrige Ausbruch über den kleinen Widerstand bei 39,64 EUR hinterlasse in der Dürr-Aktie ein kurzfristiges Kaufsignal. Damit könnte eine Erholungsbewegung eingeleitet worden sein. In diesem Zusammenhang wären weitere Gewinne auf 42-43 EUR möglich. Dort treffe man auf die ersten größeren Herausforderungen im übergeordneten Bärenmarkt. Für das anvisierte Erholungsszenario sollten die Kurse natürlich nicht mehr auf ein neues Tief zurückfallen. Eine Beschleunigung der Abwärtsbewegung wäre jedoch erst dann zu erwarten, wenn das Unterstützungscluster bis hin zu ca. 36,55 EUR gebrochen werde. (Analyse vom 19.07.2018)Börsenplätze Dürr-Aktie:XETRA-Aktienkurs Dürr-Aktie:39,90 EUR +3,61% (18.07.2018, 17:35)