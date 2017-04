Ticker-Symbol Dürr-Aktie:

DUE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Dürr-Aktie:

DUERF



Kurzprofil Dürr AG:



Der Dürr-Konzern (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) zählt zu den weltweit führenden Maschinen- und Anlagenbauern. Produkte, Systeme und Services von Dürr ermöglichen hocheffiziente Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Rund 65% des Umsatzes entfallen auf das Geschäft mit Automobilherstellern und -zulieferern. Weitere Abnehmerbranchen sind zum Beispiel der Maschinenbau, die Chemie- und Pharmaindustrie und - seit der Übernahme der HOMAG Group AG im Oktober 2014 - die holzbearbeitende Industrie. Dürr verfügt über 92 Standorte in 28 Ländern. Im Jahr 2015 strebt der Konzern mit 14.200 Mitarbeitern einen Umsatz von 3,4 bis 3,5 Mrd. Euro an.



Der Konzern agiert mit fünf Divisions am Markt:



- Paint and Final Assembly Systems: Lackierereien und Endmontagewerke für die Automobilindustrie



- Application Technology: Robotertechnologien für den automatischen Auftrag von Lack sowie Dicht- und Klebstoffen



- Measuring and Process Systems: Auswucht- und Reinigungsanlagen sowie Prüf- und Befülltechnik



- Clean Technology Systems: Abluftreinigungsanlagen und Energieeffizienztechnik



- Woodworking Machinery and Systems: Maschinen und Anlagen für die holzbearbeitende Industrie. (04.04.2017/ac/a/d)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Dürr-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anlagen- und Maschinenbauers Dürr AG (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) charttechnisch unter die Lupe.Von April 2015 bis Februar 2016 sei die Dürr-Aktie in einer scharfen abc-Korrektur gefangen gewesen. Die Kursentwicklung seither habe der Titel genutzt, um im Bereich des seit 2009 bestehenden Basisaufwärtstrends (akt. bei 72,26 EUR) eine untere Umkehr in Form einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation auszuprägen. Allerdings habe die Vervollständigung des Bodenmusters (zunächst) kein neues Aufwärtsmomentum entfacht. Vielmehr sei es danach sogar zu einem nahezu idealtypischen Pullback an die Kumulationszone aus der Nackenlinie der unteren Umkehr sowie der 38-Wochen-Linie (akt. bei 76,17 EUR) gekommen.Mit dem Sprung über die Hochs von Januar/Februar bei 82,25/75 EUR gleichbedeutend mit dem höchsten Wochenschlusskurs seit Juli 2015 liege nun die charttechnische Steilvorlage vor, um neue Aufwärtsdynamik zu entfalten. Die Hochpunkte bei 90,30 EUR bzw. 95,90 EUR würden dabei wichtige Etappenziele definieren. Perspektivisch würden sich aus der Höhe der diskutierten Schulter-Kopf-Schulter-Formation sogar wieder dreistellige Notierungen rechtfertigen lassen. Eine Absicherung auf Basis des o. g. gleitenden Durchschnitts gewährleiste zudem ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 04.04.2017)Börsenplätze Dürr-Aktie:XETRA-Aktienkurs Dürr-Aktie:83,00 EUR -0,81% (03.04.2017, 17:35)82,927 EUR -0,25% (04.04.2017, 08:47)ISIN Dürr-Aktie:DE0005565204WKN Dürr-Aktie:556520